Только Костюк и Свитолина на супертурнире в Торонто взяли сет у Свентек

В ночь на 14 августа полька Ига Свентек стала чемпионкой хардового турнира WTA 1000 в Торонто (Канада), переиграв в финале Елену Рыбакину.

На пути к трофею Открытого чемпионата Канады Свентек выиграла шесть матчей. Помимо Рыбакиной, она также одолела Сару Бейлек, Викторию Голубич, Марту Костюк, Диану Шнайдер и Элину Свитолину.

Из всех шести соперниц сложнее всего Иге была против украинок – Костюк и Свитолиной. Только Марта и Элина смогли взять у Свентек сет. Костюк выиграла у польки первую партию (6:3, 1:6, 2:6), а Свитолина – вторую (3:6, 6:1, 3:6).

Всем остальным оппоненткам Свентек проигрывала не больше пяти геймов: Бейлек – 3, Голубич – 3, Шнайдер – 3, Рыбакиной – 5.

Свентек завоевала первый трофей в сезоне. Также для Иги это был первый финал в 2026 году.

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Путь Свентек к трофею WTA 1000 в Торонто:

R1: Ига Свентек [7] – Сара Бейлек – 6:0, 6:3

Ига Свентек [7] – Сара Бейлек – 6:0, 6:3 R2: Ига Свентек [7] – Виктория Голубич – 6:2, 6:1

Ига Свентек [7] – Виктория Голубич – 6:2, 6:1 R3: Ига Свентек [7] – Марта Костюк [10] – 3:6, 6:1, 6:2

Ига Свентек [7] – Марта Костюк [10] – 3:6, 6:1, 6:2 R4: Ига Свентек [7] – Диана Шнайдер [15] – 6:2, 6:1

Ига Свентек [7] – Диана Шнайдер [15] – 6:2, 6:1 SF: Ига Свентек [7] – Элина Свитолина [9] – 6:3, 1:6, 6:3

Ига Свентек [7] – Элина Свитолина [9] – 6:3, 1:6, 6:3 F: Ига Свентек [7] – Елена Рыбакина [2] – 6:2, 6:3

Видеообзор матча Ига Свентек – Марта Костюк

Видеообзор матча Ига Свентек – Элина Свитолина