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WTA
14 августа 2026, 02:45 | Обновлено 14 августа 2026, 08:27
1775
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Только Костюк и Свитолина на супертурнире в Торонто взяли сет у Свентек

Марта и Элина навязали борьбу чемпионке Открытого чемпионата Канады

14 августа 2026, 02:45 | Обновлено 14 августа 2026, 08:27
1775
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Только Костюк и Свитолина на супертурнире в Торонто взяли сет у Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
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В ночь на 14 августа полька Ига Свентек стала чемпионкой хардового турнира WTA 1000 в Торонто (Канада), переиграв в финале Елену Рыбакину.

На пути к трофею Открытого чемпионата Канады Свентек выиграла шесть матчей. Помимо Рыбакиной, она также одолела Сару Бейлек, Викторию Голубич, Марту Костюк, Диану Шнайдер и Элину Свитолину.

Из всех шести соперниц сложнее всего Иге была против украинок – Костюк и Свитолиной. Только Марта и Элина смогли взять у Свентек сет. Костюк выиграла у польки первую партию (6:3, 1:6, 2:6), а Свитолина – вторую (3:6, 6:1, 3:6).

Всем остальным оппоненткам Свентек проигрывала не больше пяти геймов: Бейлек – 3, Голубич – 3, Шнайдер – 3, Рыбакиной – 5.

Свентек завоевала первый трофей в сезоне. Также для Иги это был первый финал в 2026 году.

Путь Свентек к трофею WTA 1000 в Торонто:

  • R1: Ига Свентек [7] – Сара Бейлек – 6:0, 6:3
  • R2: Ига Свентек [7] – Виктория Голубич – 6:2, 6:1
  • R3: Ига Свентек [7] – Марта Костюк [10] – 3:6, 6:1, 6:2
  • R4: Ига Свентек [7] – Диана Шнайдер [15] – 6:2, 6:1
  • SF: Ига Свентек [7] – Элина Свитолина [9] – 6:3, 1:6, 6:3
  • F: Ига Свентек [7] – Елена Рыбакина [2] – 6:2, 6:3

Видеообзор матча Ига Свентек – Марта Костюк

Видеообзор матча Ига Свентек – Элина Свитолина

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Ига Свёнтек Марта Костюк Элина Свитолина статистика WTA Торонто Сара Бейлек Виктория Голубич Диана Шнайдер Елена Рыбакина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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