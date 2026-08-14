Ига Свентек – Елена Рыбакина. Финал WTA 1000 в Торонто. Видеообзор матча

В ночь на 14 августа Ига Свентек переиграла Елену Рыбакину в финале турнира WTA 1000 в Торонто и завоевала трофей.

Полька одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 16 минут. Свентек в седьмой раз одолела Рыбакину в 13 очных противостояниях.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Для Иги это первый финал в сезоне и первый трофей.

Читайте также: Свентек разобралась с Рыбакиной и завоевала трофей WTA 1000 в Торонто

WTA 1000 Торонто. Хард. Финал

Ига Свентек (Польша) [7] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 6:2, 6:3

Видеообзор матча