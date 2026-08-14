Ига Свентек – Елена Рыбакина. Финал WTA 1000 в Торонто. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча Открытого чемпионата Канады
В ночь на 14 августа Ига Свентек переиграла Елену Рыбакину в финале турнира WTA 1000 в Торонто и завоевала трофей.
Полька одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 16 минут. Свентек в седьмой раз одолела Рыбакину в 13 очных противостояниях.
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Для Иги это первый финал в сезоне и первый трофей.
WTA 1000 Торонто. Хард. Финал
Ига Свентек (Польша) [7] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 6:2, 6:3
Видеообзор матча
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