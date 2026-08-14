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  4. Ига Свентек – Елена Рыбакина. Финал WTA 1000 в Торонто. Видеообзор матча
WTA
14 августа 2026, 04:10 | Обновлено 14 августа 2026, 08:24
1945
0

Ига Свентек – Елена Рыбакина. Финал WTA 1000 в Торонто. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Открытого чемпионата Канады

14 августа 2026, 04:10 | Обновлено 14 августа 2026, 08:24
1945
0
Ига Свентек – Елена Рыбакина. Финал WTA 1000 в Торонто. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Ига Свентек
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В ночь на 14 августа Ига Свентек переиграла Елену Рыбакину в финале турнира WTA 1000 в Торонто и завоевала трофей.

Полька одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 16 минут. Свентек в седьмой раз одолела Рыбакину в 13 очных противостояниях.

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Для Иги это первый финал в сезоне и первый трофей.

WTA 1000 Торонто. Хард. Финал

Ига Свентек (Польша) [7] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 6:2, 6:3

Видеообзор матча

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Ига Свёнтек Елена Рыбакина теннисные видеообзоры WTA Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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