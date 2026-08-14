Ига Свентек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Торонто
В ночь на 14 августа состоится финальный матч хардового турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.
Трофей Открытого чемпионата Канады разыграют Ига Свентек (Польша, WTA 8) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2). Встреча начнется не ранее 01:00 по Киеву.
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Это будет 13-е очное противостояние соперниц. Счет 6:6.
Победительница поединка выиграет трофей канадского тысячника и заберет чек на $1 085 220.
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