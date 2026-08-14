ITF14 августа 2026, 18:09 |
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Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 10-16.08
Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua
14 августа 2026, 18:09 |
639
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 10 до 16 августа.
W75 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд
Первый круг
- Ксения Зайцева – Катарина Завацкая (Украина, 6) – 4:6, 7:6 (7:4), 4:6
Второй круг
- Леа Боскович (Хорватия) – Катарина Завацкая (Украина, 6) – 6:4, 4:6. 5:7
Четвертьфинал
- Росица Денчевва (Болгария) – Катарина Завацкая (Украина, 6) – 6:2, 6:0
Парный разряд
Первый круг
- Габиэлла Фик (Австралия) и Тенита Макгиффин (Австралия) – Лина Заар (Швеция) и Катарина Завацкая (Украина) – 6:3, 5:7, 7:10
- Ива Стоянчич (Сербия) и Мария Емшанова (Украина) – София Лансере и Ксения Зайцеа (4) – 0:6, 1:6
Четвертьфинал
- Лина Заар (Швеция) и Катарина Завацкая (Украина) – Росица Денчева (Болгария) и Варвара Паньшина – w/o
W50 Гамбург (Германия – грунт), Hamburg Ladies & Gents Cup
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Полина Скляр (Украина, уайлд-кард) – Матильда Лоллиа (Франция) – 4:6, 3:6
W35 Виго (Испания – хард), Cidade de Vigo
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Мария Берланга (Испания) – Полина Исакова (Украина, 12) – 7:6 (7:5), 6:4
W35 Быдгощ (Польша – грунт), Fale Loki Koki Cup Bydgoszcz
Одиночный разряд
Первый круг
- Сандра Семир (Египет, 6) – Елизавета Котляр (Украина) – 6:4, 1:6. 0:6
Второй круг
- Елизавета Котляр (Украина) – Диана Мартынов (Франция) – 6:0. 7:5
Четвертьфинал
- Елизавета Котляр (Украина) – Ами Суха (Чехия) – 5:2 RET
Полуфинал
- Елизавета Котляр (Украина) – Нелли Валльберг (Швеция) – 15.08, не ранее 12:50
W15 Бухарест (Румыния – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Клаудия Огеску (Румыния, уайлд-кард) – София Криворучко (Украина) – 3:6, 6:2, 10:2
- Элени Карантали (Греция) – Анастасия Запарынюк (Украина, 16) – w/o
Второй круг
- Алексия Маргинян (Румыния) – Анастасия Запарынюк (Украина, 16) – 6:0, 7:5
Парный разряд
Первый круг
- Соня Шерше (Румыния) и София Криворучко (Украина) – Симона Огеску (Румыния) и Ана Варса (Румыния) – 6:7 (3:7), 1:6
- Симона Куку (Румыния) и Ингрид Сандуляса (Румыния) – Патрисия Гоиня (Румыния) и Анастасия Запарынюк (Украина, 2) – 4:6, 7:6 (7:4), 1:10
Четвертьфинал
- Осеан Бабель (Франция) и Федерика Сакко (Италия) – Патрисия Гоиня (Румыния) и Анастасия Запарынюк (Украина, 2) – 7:5. 6:3
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Але де згадка про турнір в Бидгощі? Ліза Котляр сьогодні пройшла до півфіналу і цілком спроможна узяти титул.