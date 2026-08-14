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ITF
14 августа 2026, 18:09 |
639
3

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 10-16.08

Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

14 августа 2026, 18:09 |
639
3 Comments
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 10-16.08
billiejeankingcup.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 10 до 16 августа.

W75 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд

Первый круг

  • Ксения Зайцева – Катарина Завацкая (Украина, 6) – 4:6, 7:6 (7:4), 4:6

Второй круг

  • Леа Боскович (Хорватия) – Катарина Завацкая (Украина, 6) – 6:4, 4:6. 5:7

Четвертьфинал

  • Росица Денчевва (Болгария) – Катарина Завацкая (Украина, 6) – 6:2, 6:0

Парный разряд

Первый круг

  • Габиэлла Фик (Австралия) и Тенита Макгиффин (Австралия) – Лина Заар (Швеция) и Катарина Завацкая (Украина) – 6:3, 5:7, 7:10
  • Ива Стоянчич (Сербия) и Мария Емшанова (Украина) – София Лансере и Ксения Зайцеа (4) – 0:6, 1:6

Четвертьфинал

  • Лина Заар (Швеция) и Катарина Завацкая (Украина) – Росица Денчева (Болгария) и Варвара Паньшина – w/o

W50 Гамбург (Германия – грунт), Hamburg Ladies & Gents Cup

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Полина Скляр (Украина, уайлд-кард) – Матильда Лоллиа (Франция) – 4:6, 3:6

W35 Виго (Испания – хард), Cidade de Vigo

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Мария Берланга (Испания) – Полина Исакова (Украина, 12) – 7:6 (7:5), 6:4

W35 Быдгощ (Польша – грунт), Fale Loki Koki Cup Bydgoszcz

Одиночный разряд

Первый круг

  • Сандра Семир (Египет, 6) – Елизавета Котляр (Украина) – 6:4, 1:6. 0:6

Второй круг

  • Елизавета Котляр (Украина) – Диана Мартынов (Франция) – 6:0. 7:5

Четвертьфинал

  • Елизавета Котляр (Украина) – Ами Суха (Чехия) – 5:2 RET

Полуфинал

  • Елизавета Котляр (Украина) – Нелли Валльберг (Швеция) – 15.08, не ранее 12:50

W15 Бухарест (Румыния – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Клаудия Огеску (Румыния, уайлд-кард) – София Криворучко (Украина) – 3:6, 6:2, 10:2
  • Элени Карантали (Греция) – Анастасия Запарынюк (Украина, 16) – w/o

Второй круг

  • Алексия Маргинян (Румыния) – Анастасия Запарынюк (Украина, 16) – 6:0, 7:5

Парный разряд

Первый круг

  • Соня Шерше (Румыния) и София Криворучко (Украина) – Симона Огеску (Румыния) и Ана Варса (Румыния) – 6:7 (3:7), 1:6
  • Симона Куку (Румыния) и Ингрид Сандуляса (Румыния) – Патрисия Гоиня (Румыния) и Анастасия Запарынюк (Украина, 2) – 4:6, 7:6 (7:4), 1:10

Четвертьфинал

  • Осеан Бабель (Франция) и Федерика Сакко (Италия) – Патрисия Гоиня (Румыния) и Анастасия Запарынюк (Украина, 2) – 7:5. 6:3
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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Комментарии 3
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А де дербі?
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Якщо щоденно грати по три години і більше, в деякий момент закінчується пальне. Це те, що сьогодні вчергове, на жаль трапилось з Катариною.
Але де згадка про турнір в Бидгощі? Ліза Котляр сьогодні пройшла до півфіналу і цілком спроможна узяти титул.
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