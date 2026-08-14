ITF14 августа 2026, 17:55 | Обновлено 14 августа 2026, 19:44
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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 10–16.08
Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua
14 августа 2026, 17:55 | Обновлено 14 августа 2026, 19:44
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 10 до 16 августа
M25 Муттенц (Швейцария – грунт), Muttenz Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Джулиус Хакер (Швейцария, уайлд-кард) – Тимур Бельдюгин (Украина, 12) – 7:6 (9:7), 3:6, 5:10
Второй круг
- Ян Яуш (Швейцария) – Тимур Бельдюгин (Украина, 12) – 3:6, 1:6
Одиночный разряд
Первый круг
- Кириллл Киватцев – Александр Овчаренко (Украина) – 2:6, 7:6 (7:2), 6:7 (4:7)
- Николас Парицциа (Швейцария) – Тимур Бельдюгин (Украина) – 6:3, 6:3
Второй круг
- Мэттью Доналд (Чехия, 6) – Александр Овчаренко (Украина) – 6:2, 6:3
Парный разряд
Первый круг
- Тимур Бельдюгин (Украина) и Никола Зенн (Швейцария) – Ларс Ареггер (Швейцария) и Никлас Вальднер (Австрия) – 1:6, 6:7 (3:7)
- Майхель де Крам (Нидерланды) и Александр Овчаренко (Украина) – Адриан Беррю (Швейцария) и Артюр Ляборд (Швейцария) - 6:4, 6:3
Четвертьфинал
- Майхель де Крам (Нидерланды) и Александр Овчаренко (Украина) – Маттео Ковато (Италия) и Грэй Велцке (США) – 6:3, 6:3
Полуфинал
- Майхель де Крам (Нидерланды) и Александр Овчаренко (Украина) – Нико Хипфль (Австрия) и Калвин Мюллер (Германия) – 1:6, 3:6
М15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Борис Бутулия (Сербия, 8) – Павел Боднарчук (Украина) – w/o
- Родион Четвериков (Украина) – Михаил Иванов (Болгария) – 3:6, 6:7 (4:7)
- Григорий Картавенко (Украина) – Марко Драгович (Сербия) – 6:2, 6:3
- Хенри Бест (Велликобритания, 7) – Дмитрий Втерковский (Украина) – 3:6, 6:4, 8:10
Второй круг
- Павел Боднарчук (Украина) – Малколм Харрисон (США) – 6:2, 6:3
- Дражен Петрвич (Босния, 6) – Григорий Картавенко (Украина) – 6:4, 6:1
- Дмитрий Втерковский (Украина) – Кирил Новиков – 6:0, 6:0
Третий круг
- Павел Боднарчук (Украина) – Франко Васкес (Аргентина, 12) – 4:6, 1:6
- Дмитрий Втерковский (Украина) – Александар Толев (Болгария, 9) – 0:3 RET
М15 Тыргу Жиу (Румыния – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Вито Делль'эльба (Италия, 1) – Артем Худа (Украина) – 4:6, 6:4, 10:2
- Антон Марченко (Украина) – Давид-Иоан Марега (Румыния) – 6:1, 6:4
- Джованни Бои (Италия) – Иван Ангелов (Украина) – 6:3, 6:1
- Эван Галеа (Мальта) – Михаил Ковалев (Украина) – 6:4, 7:5
Второй круг
- Антон Марченко (Украина) – Мустафа Эль-Матур (Ливаан, 10) – 4:6, 6:2, 9:11
М15 Варшава (Польша – хард), Yokohama Legia Warsaw Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Миколай Борковски (Польша) – Андрей Порицкий (Украина, 9) – 6:2. 6:2
Парный разряд
Первый круг
- Миколай Лис (Польша) и Ясин Смией (Марокко) – Андрей Порицкий (Украина) и Фарес Закария (Египет, 2) – 5:7, 2:6
Четвертьфинал
- Адам Майхжак (Польша) и Якуб Соларски (Польша) – Андрей Порицкий (Украина) и Фарес Закария (Египет, 2) – 6:4, 6:4
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