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ITF
14 августа 2026, 17:55 | Обновлено 14 августа 2026, 19:44
222
0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 10–16.08

Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

14 августа 2026, 17:55 | Обновлено 14 августа 2026, 19:44
222
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 10–16.08
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 10 до 16 августа

M25 Муттенц (Швейцария – грунт), Muttenz Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Джулиус Хакер (Швейцария, уайлд-кард) – Тимур Бельдюгин (Украина, 12) – 7:6 (9:7), 3:6, 5:10

Второй круг

  • Ян Яуш (Швейцария) – Тимур Бельдюгин (Украина, 12) – 3:6, 1:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • Кириллл Киватцев – Александр Овчаренко (Украина) – 2:6, 7:6 (7:2), 6:7 (4:7)
  • Николас Парицциа (Швейцария) – Тимур Бельдюгин (Украина) – 6:3, 6:3

Второй круг

  • Мэттью Доналд (Чехия, 6) – Александр Овчаренко (Украина) – 6:2, 6:3

Парный разряд

Первый круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина) и Никола Зенн (Швейцария) – Ларс Ареггер (Швейцария) и Никлас Вальднер (Австрия) – 1:6, 6:7 (3:7)
  • Майхель де Крам (Нидерланды) и Александр Овчаренко (Украина) – Адриан Беррю (Швейцария) и Артюр Ляборд (Швейцария) - 6:4, 6:3

Четвертьфинал

  • Майхель де Крам (Нидерланды) и Александр Овчаренко (Украина) – Маттео Ковато (Италия) и Грэй Велцке (США) – 6:3, 6:3

Полуфинал

  • Майхель де Крам (Нидерланды) и Александр Овчаренко (Украина) – Нико Хипфль (Австрия) и Калвин Мюллер (Германия) – 1:6, 3:6

М15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Борис Бутулия (Сербия, 8) – Павел Боднарчук (Украина) – w/o
  • Родион Четвериков (Украина) – Михаил Иванов (Болгария) – 3:6, 6:7 (4:7)
  • Григорий Картавенко (Украина) – Марко Драгович (Сербия) – 6:2, 6:3
  • Хенри Бест (Велликобритания, 7) – Дмитрий Втерковский (Украина) – 3:6, 6:4, 8:10

Второй круг

  • Павел Боднарчук (Украина) – Малколм Харрисон (США) – 6:2, 6:3
  • Дражен Петрвич (Босния, 6) – Григорий Картавенко (Украина) – 6:4, 6:1
  • Дмитрий Втерковский (Украина) – Кирил Новиков – 6:0, 6:0

Третий круг

  • Павел Боднарчук (Украина) – Франко Васкес (Аргентина, 12) – 4:6, 1:6
  • Дмитрий Втерковский (Украина) – Александар Толев (Болгария, 9) – 0:3 RET

М15 Тыргу Жиу (Румыния – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Вито Делль'эльба (Италия, 1) – Артем Худа (Украина) – 4:6, 6:4, 10:2
  • Антон Марченко (Украина) – Давид-Иоан Марега (Румыния) – 6:1, 6:4
  • Джованни Бои (Италия) – Иван Ангелов (Украина) – 6:3, 6:1
  • Эван Галеа (Мальта) – Михаил Ковалев (Украина) – 6:4, 7:5

Второй круг

  • Антон Марченко (Украина) – Мустафа Эль-Матур (Ливаан, 10) – 4:6, 6:2, 9:11

М15 Варшава (Польша – хард), Yokohama Legia Warsaw Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Миколай Борковски (Польша) – Андрей Порицкий (Украина, 9) – 6:2. 6:2

Парный разряд

Первый круг

  • Миколай Лис (Польша) и Ясин Смией (Марокко) – Андрей Порицкий (Украина) и Фарес Закария (Египет, 2) – 5:7, 2:6

Четвертьфинал

  • Адам Майхжак (Польша) и Якуб Соларски (Польша) – Андрей Порицкий (Украина) и Фарес Закария (Египет, 2) – 6:4, 6:4
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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