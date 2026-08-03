Шемрок Роверс

Во вторник, 4 августа, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Шэмрок Роверс» и «КФ Эгнатией». По киевскому времени игра начнется в 22:00.



Шэмрок Роверс



Нынешний сезон для действующих чемпионов Ирландии идет довольно неплохо. После 26 игр национальной лиги на балансе «Шэмрок Роверс» есть 51 балл, благодаря чему они находятся на 1-м месте турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего преследователя «Сент-Патрикс» составляет 7 зачетных пунктов.



В национальном кубке «Шэмрок Роверс» квалифицировались в 1/8 финала, где будут играть против того же «Сент-Патрикс». В квалификацию Лиги Европы ирландцы попали после поражения против «Арарат-Армении» во 2-м квалификационном раунде отбора Лиги чемпионов с общим счетом 2:3.



КФ Эгнатия



Для албанского клуба дела на внутренней арене тоже складываются неплохо. В предыдущем сезоне «Эгнатия» смогла стать чемпионом страны, обогнав «Эльбасани» только благодаря лучшим результатам личных встреч. В Кубке Албании коллектив дошел до финала, но со счетом 3:2 уступил «Динамо Сити».



Албанцы также принимали участие в квалификации Лиги чемпионов, однако во 2-м раунде отбора в серии пенальти уступили «Целье». До этого коллектив одолел «Петрокуб» с общим счетом 7:2.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



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