Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шемрок Роверс – Эгнатия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Лига Европы
Шемрок Роверс
04.08.2026 22:00 - : -
Эгнатия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
03 августа 2026, 22:54 | Обновлено 03 августа 2026, 23:00
12
0

Шемрок Роверс – Эгнатия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Матч начнется 4 августа в 22:00 по Киеву

03 августа 2026, 22:54 | Обновлено 03 августа 2026, 23:00
12
0
Шемрок Роверс – Эгнатия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
ФК Шемрок Роверс
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Во вторник, 4 августа, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Шэмрок Роверс» и «КФ Эгнатией». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Шэмрок Роверс

Нынешний сезон для действующих чемпионов Ирландии идет довольно неплохо. После 26 игр национальной лиги на балансе «Шэмрок Роверс» есть 51 балл, благодаря чему они находятся на 1-м месте турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего преследователя «Сент-Патрикс» составляет 7 зачетных пунктов.

В национальном кубке «Шэмрок Роверс» квалифицировались в 1/8 финала, где будут играть против того же «Сент-Патрикс». В квалификацию Лиги Европы ирландцы попали после поражения против «Арарат-Армении» во 2-м квалификационном раунде отбора Лиги чемпионов с общим счетом 2:3.

КФ Эгнатия

Для албанского клуба дела на внутренней арене тоже складываются неплохо. В предыдущем сезоне «Эгнатия» смогла стать чемпионом страны, обогнав «Эльбасани» только благодаря лучшим результатам личных встреч. В Кубке Албании коллектив дошел до финала, но со счетом 3:2 уступил «Динамо Сити».

Албанцы также принимали участие в квалификации Лиги чемпионов, однако во 2-м раунде отбора в серии пенальти уступили «Целье». До этого коллектив одолел «Петрокуб» с общим счетом 7:2.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.02 для "Шемрок Роверс" и 3.63 для «Егнатии». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Шемрок Роверс
4 августа 2026 -
22:00
Эгнатия
Обе забьют 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ауда – Динамо Сити. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Юлия Стародубцева – Майя Джойнт. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто
Олейникова – Плишкова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто
Шемрок Роверс Эгнатия прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Бокс | 03 августа 2026, 05:32 1
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»

Боксер рассказал, как приобрел поддельные часы Rolex

Штампуют сухари. ЛНЗ поделил очки с Буковиной
Футбол | 03 августа 2026, 17:32 17
Штампуют сухари. ЛНЗ поделил очки с Буковиной
Штампуют сухари. ЛНЗ поделил очки с Буковиной

Команда Пономарева испытывает проблемы в атаке на старте сезона

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Футбол | 03.08.2026, 09:28
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Футбол | 03.08.2026, 15:23
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
ВИДЕО. Фанаты в Хорватии подожгли гостевой сектор в знак протеста
Футбол | 03.08.2026, 21:40
ВИДЕО. Фанаты в Хорватии подожгли гостевой сектор в знак протеста
ВИДЕО. Фанаты в Хорватии подожгли гостевой сектор в знак протеста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
03.08.2026, 01:23 3
Футбол
Александр УСИК: «Это особенный боксер. Он – будущее»
Александр УСИК: «Это особенный боксер. Он – будущее»
01.08.2026, 23:08
Бокс
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
03.08.2026, 02:02 4
Бокс
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
02.08.2026, 23:55 84
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
03.08.2026, 11:11
Бокс
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
02.08.2026, 09:44 12
Футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
03.08.2026, 07:32 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем