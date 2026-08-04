Забил в свои и в чужие. Шемрок Роверс одержал победу в игре Q3 Лиги Европы
В двух парах состоялись первые матчи 3-го отборочного раунда ЛЕ
Вечером 4 августа состоялись первые два матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.
Клуб Ларн из Северной Ирландии на своем поле не смог сломить сопротивление чемпиона Грузии – Иберии 1999 (0:0). Команды провели довольно осторожный поединок и так и не сумели отличиться.
Обладатель путевки в раунд плей-офф определится по итогам ответной встречи 12 августа в Тбилиси.
В другом матче ирландский Шэмрок Роверс сделал весомую заявку на выход в следующий раунд, обыграв албанскую Эгнатию со счетом 3:1.
Хозяева открыли счет на 29-й минуте благодаря реализованному пенальти в исполнении Грэма Берка. Перед перерывом гости восстановили равновесие (автогол Аарон Грина), однако во втором тайме Роберто Лопес и тот же Аарон Грин принесли ирландцам комфортную победу (3:1).
Ответные матчи состоятся 12 августа. Победители двухматчевых противостояний выйдут в раунд Q4 квалификации Лиги Европы, а проигравшие команды продолжат выступления в Q4 Лиги конференций.
Лига Европы 2026/27. Квалификация Q3
Первые матчи, 4 августа 2026
Ларн (Северная Ирландия) – Иберия 1999 (Грузия) – 0:0
Шэмрок Роверс (Ирландия) – Эгнатия (Албания) – 3:1
Голы: Грэм Берк, 29 (пен), Роберто Лопес, 55, Аарон Грин, 57 – Аарон Грин, 41 (автогол)
Незабитый пенальти: Гильем Хайме, 41 (Эгнатия)
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