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  4. Забил в свои и в чужие. Шемрок Роверс одержал победу в игре Q3 Лиги Европы
Лига Европы
Ларн
04.08.2026 22:00 – FT 0 : 0
Иберия 1999
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Лига Европы
04 августа 2026, 23:58 | Обновлено 05 августа 2026, 00:47
73
0

Забил в свои и в чужие. Шемрок Роверс одержал победу в игре Q3 Лиги Европы

В двух парах состоялись первые матчи 3-го отборочного раунда ЛЕ

04 августа 2026, 23:58 | Обновлено 05 августа 2026, 00:47
73
0
Забил в свои и в чужие. Шемрок Роверс одержал победу в игре Q3 Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 4 августа состоялись первые два матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

Клуб Ларн из Северной Ирландии на своем поле не смог сломить сопротивление чемпиона Грузии – Иберии 1999 (0:0). Команды провели довольно осторожный поединок и так и не сумели отличиться.

Обладатель путевки в раунд плей-офф определится по итогам ответной встречи 12 августа в Тбилиси.

В другом матче ирландский Шэмрок Роверс сделал весомую заявку на выход в следующий раунд, обыграв албанскую Эгнатию со счетом 3:1.

Хозяева открыли счет на 29-й минуте благодаря реализованному пенальти в исполнении Грэма Берка. Перед перерывом гости восстановили равновесие (автогол Аарон Грина), однако во втором тайме Роберто Лопес и тот же Аарон Грин принесли ирландцам комфортную победу (3:1).

Ответные матчи состоятся 12 августа. Победители двухматчевых противостояний выйдут в раунд Q4 квалификации Лиги Европы, а проигравшие команды продолжат выступления в Q4 Лиги конференций.

Лига Европы 2026/27. Квалификация Q3

Первые матчи, 4 августа 2026

Ларн (Северная Ирландия) – Иберия 1999 (Грузия) – 0:0

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Эгнатия (Албания) – 3:1

Голы: Грэм Берк, 29 (пен), Роберто Лопес, 55, Аарон Грин, 57 – Аарон Грин, 41 (автогол)

Незабитый пенальти: Гильем Хайме, 41 (Эгнатия)

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Лига Европы Ларн Иберия 1999 (Сабуртало) Шемрок Роверс Эгнатия автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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