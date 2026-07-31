Стародубцева с напарницей выбила первых сеяных в Мемфисе в 1/4 финала

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева сыграет в полуфинале парного разряда на хардовом турнире WTA 250 в Мемфисе, США.

Во втором раунде украинка и ее напарница Рената Сарасуа (Мексика) в трех сетах переиграли первых сеяных Сторм Хантер (Австралия) / Дезире Кравчик (США) за 1 час и 35 минут.

WTA 250 Мемфис. Пары. Хард, 1/4 финала

Сторм Хантер (Австралия) / Дезире Кравчик (США) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) / Рената Сарасуа (Мексика) – 6:2, 4:6, [7:10]

Стародубцева впервые в карьере пробилась в полуфинал парного разряда на уровне Тура.

Юлия и Рената стартовали в Мемфисе с победы над дуэтом Анита Фрей и Слоан Стивенс. Стародубцева и Сарасуа впервые выступают в одной паре.

В полуфинале Мемфиса украинско-мексиканский тандем поборется с Марией Козыревой и Майей Люмсден, которые посеяны под четвертым номером.

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine