Стародубцева с напарницей выбила первых сеяных в Мемфисе в 1/4 финала
Юлия и Рената Сарасуа пробились в полуфинал, в трех сетах переиграв Хантер и Кравчик
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева сыграет в полуфинале парного разряда на хардовом турнире WTA 250 в Мемфисе, США.
Во втором раунде украинка и ее напарница Рената Сарасуа (Мексика) в трех сетах переиграли первых сеяных Сторм Хантер (Австралия) / Дезире Кравчик (США) за 1 час и 35 минут.
WTA 250 Мемфис. Пары. Хард, 1/4 финала
Сторм Хантер (Австралия) / Дезире Кравчик (США) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) / Рената Сарасуа (Мексика) – 6:2, 4:6, [7:10]
Стародубцева впервые в карьере пробилась в полуфинал парного разряда на уровне Тура.
Юлия и Рената стартовали в Мемфисе с победы над дуэтом Анита Фрей и Слоан Стивенс. Стародубцева и Сарасуа впервые выступают в одной паре.
В полуфинале Мемфиса украинско-мексиканский тандем поборется с Марией Козыревой и Майей Люмсден, которые посеяны под четвертым номером.
Фото с матча
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