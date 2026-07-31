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WTA
31 июля 2026, 06:11 | Обновлено 31 июля 2026, 06:36
94
0

Стародубцева с напарницей выбила первых сеяных в Мемфисе в 1/4 финала

Юлия и Рената Сарасуа пробились в полуфинал, в трех сетах переиграв Хантер и Кравчик

31 июля 2026, 06:11 | Обновлено 31 июля 2026, 06:36
94
0
Стародубцева с напарницей выбила первых сеяных в Мемфисе в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Рената Сарасуа и Юлия Стародубцева
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева сыграет в полуфинале парного разряда на хардовом турнире WTA 250 в Мемфисе, США.

Во втором раунде украинка и ее напарница Рената Сарасуа (Мексика) в трех сетах переиграли первых сеяных Сторм Хантер (Австралия) / Дезире Кравчик (США) за 1 час и 35 минут.

WTA 250 Мемфис. Пары. Хард, 1/4 финала

Сторм Хантер (Австралия) / Дезире Кравчик (США) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) / Рената Сарасуа (Мексика) – 6:2, 4:6, [7:10]

Стародубцева впервые в карьере пробилась в полуфинал парного разряда на уровне Тура.

Юлия и Рената стартовали в Мемфисе с победы над дуэтом Анита Фрей и Слоан Стивенс. Стародубцева и Сарасуа впервые выступают в одной паре.

В полуфинале Мемфиса украинско-мексиканский тандем поборется с Марией Козыревой и Майей Люмсден, которые посеяны под четвертым номером.

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сторм Хантер (Сандерс) Дезире Кравчик Рената Сарасуа Юлия Стародубцева WTA Мемфис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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