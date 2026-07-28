Стародубцева переиграла Стивенс в Мемфисе, но пока только в парном разряде

В ночь на 28 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно стартовала в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Мемфисе, США.

В первом раунде украинка и ее напарница Рената Сарасуа (Мексика) в двух сетах одолели американский тандем Анна Фрей / Слоан Стивенс за 1 час и 51 минуту.

WTA 250 Мемфис. Пары. Хард, 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Рената Сарасуа (Мексика) – Анна Фрей (США) / Слоан Стивенс (США) [WC] – 6:4, 7:6 (10:8)

Следующими соперницами Стародубцевой и Сарасуа будут победительницы поединка Сторм Хантер / Дезире Кравчик [1] – Юдич Чонг / Эри Ходзуми.

Юлия на старте одиночного разряда в Мемфисе также сыграет против Стивенс. Поединок украинки против экс-третьей ракетки мира состоится в ночь на 29 июля (01:00).

В парном разряде Мемфиса Украину также представят сестры Киченок – Людмила и Надежда. Их матч 1/8 финала против Чо И-Сюань и Чо И-Цэнь начнется 29 июля в 02:30 по Киеву.