Стародубцева переиграла Стивенс в Мемфисе, но пока только в парном разряде
В ночь на 28 июля Юлия вместе с Сарасуа одолела Анну Фрей и Слоан в 1/8 финала
В ночь на 28 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно стартовала в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Мемфисе, США.
В первом раунде украинка и ее напарница Рената Сарасуа (Мексика) в двух сетах одолели американский тандем Анна Фрей / Слоан Стивенс за 1 час и 51 минуту.
WTA 250 Мемфис. Пары. Хард, 1/8 финала
Юлия Стародубцева (Украина) / Рената Сарасуа (Мексика) – Анна Фрей (США) / Слоан Стивенс (США) [WC] – 6:4, 7:6 (10:8)
Следующими соперницами Стародубцевой и Сарасуа будут победительницы поединка Сторм Хантер / Дезире Кравчик [1] – Юдич Чонг / Эри Ходзуми.
Юлия на старте одиночного разряда в Мемфисе также сыграет против Стивенс. Поединок украинки против экс-третьей ракетки мира состоится в ночь на 29 июля (01:00).
В парном разряде Мемфиса Украину также представят сестры Киченок – Людмила и Надежда. Их матч 1/8 финала против Чо И-Сюань и Чо И-Цэнь начнется 29 июля в 02:30 по Киеву.
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