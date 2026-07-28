Юлия Стародубцева – Слоан Стивенс. Прогноз на матч WTA 250 в Мемфисе

В ночь на 29 июля, в первом круге турнира в Мемфисе, свою встречу проведут Юлия Стародубцева (WTA 62) – Слоан Стивенс (WTA 307).

Поединок начнется не ранее 01:00 по Киеву.

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Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка не может похвастаться особой стабильностью в этом сезоне, если брать матчи на харде, на ее счету 11 побед в 20 матчах. Лучше всего Стародубцева выступила на грунтовом турнире в Чарльстоне, где дошла до финала, уступив там американке Джессике Пегуле.

Спортсменку можно похвалить за прогресс в рейтинге, она поднялась на 55 позиций с начала года, что позволило закрепиться в середине первой сотни. Украинка подходит к турниру на серии из трех поражений, хотя все эти неудачи были на траве.

Сетка Стародубцевой не выглядит сложной, в случае успеха, она выйдет на победителя пары Видманова – Бассольс. Если украинка покажет свой теннис, тогда ей не будет сложно дойти, как минимум до полуфинала.

Слоан Стивенс

Опытные ценители тенниса наверняка отлично помнят Слоан Стивенс, у которой были все данные, чтоб построить блестящую карьеру. Американка обладала блестящей техникой, уравновешенностью, та и характер тоже не подводил. Спортсменка даже успела выиграть один шлем, но играть на топ-уровне долго не получилось, наступил спад, мешали травмы, сейчас она только в четвертой сотне рейтинга.

Сейчас Стивенс уже 33 года, на прежний уровень ей не вернуться, в этом году теннисистка одержала 10 побед, при 13 поражениях. Главным достижением можно считать выход в основную сетку Ролан Гаррос, через квалификацию, но там было сразу же поражение в первом круге.

Американку в этом году играла не так много, но трижды пересекалась с украинками, она уступила Ангелине Калининой и в двух случаях проиграла Веронике Подрез.

Прогноз

Ранее теннисистки никогда между собой не играли, а в этом матче украинка – фаворит. С букмекерами я согласен, ведь Стародубцева крепкий середняк, который не по зубам когда-то сильной американке. Отмечу и тот факт, что украинка и младше на 7 лет, что при таких обстоятельствах важно, особенно, если матч затянется. Я считаю проходимой ставку на успех Стародубцевой с форой -2.5 гейма.