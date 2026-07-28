Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Слоан Стивенс. Прогноз на матч WTA 250 в Мемфисе
WTA
28 июля 2026, 12:05 | Обновлено 28 июля 2026, 12:06
161
0

Юлия Стародубцева – Слоан Стивенс. Прогноз на матч WTA 250 в Мемфисе

Поединок 1/16 финала состоится в ночь на 29 июля и начнется не ранее 01:00 по Киеву

28 июля 2026, 12:05 | Обновлено 28 июля 2026, 12:06
161
0
Юлия Стародубцева – Слоан Стивенс. Прогноз на матч WTA 250 в Мемфисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В ночь на 29 июля, в первом круге турнира в Мемфисе, свою встречу проведут Юлия Стародубцева (WTA 62) – Слоан Стивенс (WTA 307).

Поединок начнется не ранее 01:00 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка не может похвастаться особой стабильностью в этом сезоне, если брать матчи на харде, на ее счету 11 побед в 20 матчах. Лучше всего Стародубцева выступила на грунтовом турнире в Чарльстоне, где дошла до финала, уступив там американке Джессике Пегуле.

Спортсменку можно похвалить за прогресс в рейтинге, она поднялась на 55 позиций с начала года, что позволило закрепиться в середине первой сотни. Украинка подходит к турниру на серии из трех поражений, хотя все эти неудачи были на траве.

Сетка Стародубцевой не выглядит сложной, в случае успеха, она выйдет на победителя пары Видманова – Бассольс. Если украинка покажет свой теннис, тогда ей не будет сложно дойти, как минимум до полуфинала.

Слоан Стивенс

Опытные ценители тенниса наверняка отлично помнят Слоан Стивенс, у которой были все данные, чтоб построить блестящую карьеру. Американка обладала блестящей техникой, уравновешенностью, та и характер тоже не подводил. Спортсменка даже успела выиграть один шлем, но играть на топ-уровне долго не получилось, наступил спад, мешали травмы, сейчас она только в четвертой сотне рейтинга.

Сейчас Стивенс уже 33 года, на прежний уровень ей не вернуться, в этом году теннисистка одержала 10 побед, при 13 поражениях. Главным достижением можно считать выход в основную сетку Ролан Гаррос, через квалификацию, но там было сразу же поражение в первом круге.

Американку в этом году играла не так много, но трижды пересекалась с украинками, она уступила Ангелине Калининой и в двух случаях проиграла Веронике Подрез.

Прогноз

Ранее теннисистки никогда между собой не играли, а в этом матче украинка – фаворит. С букмекерами я согласен, ведь Стародубцева крепкий середняк, который не по зубам когда-то сильной американке. Отмечу и тот факт, что украинка и младше на 7 лет, что при таких обстоятельствах важно, особенно, если матч затянется. Я считаю проходимой ставку на успех Стародубцевой с форой -2.5 гейма.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
29.07.2026 -
01:00
Слоан Стивенс
Фора Стародубцевой (-2.5) 1.60 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Л. Киченок / Н. Киченок – Чо И-Сюань / Чо И-Цэнь. Смотреть онлайн. LIVE
Юлия Стародубцева – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дрита – Флориана. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Юлия Стародубцева Слоан Стивенс WTA Мемфис прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Бокс | 28 июля 2026, 06:59 0
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде

Энтони все же победил

Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Бокс | 27 июля 2026, 10:12 4
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь

Украинец считает, что Джошуа станет абсолютным чемпионом мира

ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
Футбол | 27.07.2026, 23:10
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
Реал забеспокоился. Клуб срочно запланировал встречу с Винисиусом
Футбол | 28.07.2026, 03:59
Реал забеспокоился. Клуб срочно запланировал встречу с Винисиусом
Реал забеспокоился. Клуб срочно запланировал встречу с Винисиусом
Снигур стала 13-й украинкой, дебютировавшей в топ-50 рейтинга WTA
Теннис | 27.07.2026, 13:14
Снигур стала 13-й украинкой, дебютировавшей в топ-50 рейтинга WTA
Снигур стала 13-й украинкой, дебютировавшей в топ-50 рейтинга WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
26.07.2026, 11:22 19
Футбол
Усик отреагировал на безумную победу Хижняка на шоу Джошуа
Усик отреагировал на безумную победу Хижняка на шоу Джошуа
26.07.2026, 10:28
Бокс
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
27.07.2026, 08:20 9
Футбол
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
26.07.2026, 12:33 34
Другие виды
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
27.07.2026, 07:47 8
Бокс
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем