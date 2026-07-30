Котляр отыграла 5 матчболов, но покинула турнир WTA 125 в Румынии

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 450) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Тыргу-Муреше, Румыния.

Во втором раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от Мии Ристич (Сербия, 224) за 3 часа и 28 минут.

WTA 250 Тыргу-Муреш. Грунт, 1/8 финала

Елизавета Котляр (Румыния) [Q] – Миа Ристич (Сербия) – 6:2, 2:6, 6:7 (4:7)

В третьей партии Котляр уступала со счетом 3:5, но смогла довести встречу до тай-брейка, отыграв в сумме пять матчболов – два в восьмом и три в 12-м геймах на своей подаче.

Елизавета стартовала в Тыргу-Муреше с квалификации и впервые в карьере сыграла во втором круге соревнований категории WTA 125.

Ристич в четвертьфинале румынского турнира поборется с Лаурой Самсон, которая во втором раунде прошла Анастасию Соболеву – украинка снялась после шести геймов из-за проблем с ногой.