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  4. Соболева не смогла доиграть матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Румынии
WTA
30 июля 2026, 14:29 |
152
0

Соболева не смогла доиграть матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Румынии

Анастасия снялась с поединка против Лауры Самсон после шести сыгранных геймов

30 июля 2026, 14:29 |
152
0
Соболева не смогла доиграть матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 196) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Тыргу-Муреше, Румыния.

Во втором раунде украинка вышла на корт против представительницы Чехии Лауры Самсон (WTA 153). После шести сыгранных геймов Соболева отказалась от продолжения борьбы.

WTA 125 Тыргу-Муреш. Грунт, 1/8 финала

Лаура Самсон (Чехия) [5] – Анастасия Соболева (Украина) – 4:2, RET., Соболева

После третьего гейма Соболева брала медицинский тайм-аут из-за проблем с левой ногой.

Анастасия в Румынии успела выиграть один матч – в первом круге украинка справилась с Селеной Яничиевич.

Самсон в четвертьфинале соревнований в Румынии сыграет с победительницей поединка Елизавета Котляр – Мия Ристич.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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