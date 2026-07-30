Соболева не смогла доиграть матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Румынии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 196) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Тыргу-Муреше, Румыния.

Во втором раунде украинка вышла на корт против представительницы Чехии Лауры Самсон (WTA 153). После шести сыгранных геймов Соболева отказалась от продолжения борьбы.

WTA 125 Тыргу-Муреш. Грунт, 1/8 финала

Лаура Самсон (Чехия) [5] – Анастасия Соболева (Украина) – 4:2, RET., Соболева

После третьего гейма Соболева брала медицинский тайм-аут из-за проблем с левой ногой.

Анастасия в Румынии успела выиграть один матч – в первом круге украинка справилась с Селеной Яничиевич.

Самсон в четвертьфинале соревнований в Румынии сыграет с победительницей поединка Елизавета Котляр – Мия Ристич.