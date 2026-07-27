Игра Лэмпарда в Moneyball. С чем Ковентри спустя 25 лет возвращается в АПЛ

Сезон-2025/26 стал настоящей отдушиной для болельщиков «Ковентри». После 25 лет пребывания «на задворках» эта команда наконец-то оформила свое возвращение в элиту английского клубного футбола – Премьер-лигу. Путь оказался тернистым для «небесно-голубых», так как потребовалось провести 17 сезонов в Чемпионшипе, семь – в Лиге 1 и даже один – в Лиге 2, чтобы все-таки снова оказаться в когорте лучших.

В АПЛ «Ковентри» выступал с самого момента ее основания в 1992 году. Но в 2001-м «небесно-голубые» вылетели (любопытно, что тогда компанию им составил скромный «Брэдфорд», а также нынешний гранд лиги – «Манчестер Сити»), после чего долгие годы никак не могли вернуться. «Ковентри» в 2001-м не был звездной командой. В составе «небесно-голубых» практически не было очень известных исполнителей, а ставка делалась на добротных игроков, стремящихся бороться и добиваться результата. До какого-то момента такая стратегия работала, но в сезоне-2000/01 даже опытных шведского кипера Магнуса Хедмана и марокканского атакующего полузащитника Мустафы Хаджи, равно как и таланта молодого и дерзкого валлийского вингера Крэйга Беллами не хватило «Ковентри» для того, чтобы остаться в элите.

Спустя 25 лет «Ковентри» возвращается в АПЛ также вовсе не тем клубом, который готов сорить деньгами и наводить шорох на рынке, как «Ноттингем Форест» в сезоне-2022/23 (потратили после возвращения в элиту почти 200 миллионов евро на новичков), «Сандерленд» в сезоне-2025/26 (215 млн евро), «Бернли» в сезоне-2025/26 (131,5 млн евро) или «Лидс» в тот же период (114 млн евро). Тем более, что лишь «черным котам» удалось за счет такой масштабной и дорогостоящей работе на трансферном рынке достичь серьезных успехов – седьмого места и путевки в Лигу Европы. Остальные были менее успешны, а «Бернли» огромные траты и вовсе не помогли остаться среди лучших…

Уже сейчас понятно, что «Ковентри» не будет следовать по пути «Сандерленда» годичной давности. «Небесно-голубые» полны решимости избрать свой вектор на пути к успеху, хотя старт сезона в АПЛ обещает стать для них сущим адом – гостевые матчи против «Арсенала» и «Манчестер Сити» в первых трех турах с перерывом на домашнее противостояние с «Халл Сити» вряд ли позволят команде, которую с ноября 2024 года возглавляет Фрэнк Лэмпард, вернуться в АПЛ максимально плавно и без лишнего давления.

Перед легендарным экс-футболистом «Челси» Фрэнком Лэмпардом ныне стоят совсем иные задачи, нежели те, которые тот привык решать в бытность футболистом в игровой форме «синих». Прежде всего, «Ковентри» должен постараться сыграть так, чтобы о нем сложилось положительное впечатление у экспертов и критиков. Это позволит «небесно-голубым» получать неплохую прессу, что лишит необходимости справляться еще и с чрезмерным психологическим давлением извне. Но куда более важная задача, которая ныне стоит перед Лэмпардом, заключается в том, чтобы собрать команду, реально способную бросить вызов завсегдатаям АПЛ и выжить в этой «мясорубке» по итогам сезона.

Для этого Лэмпард вместе со спортивным директором Дином Остином и главой отдела по подбору игроков Джейми Джонсоном активно работают на трансферном рынке. К настоящему моменту «небесно-голубые» успели оформить три сделки: за 18 миллионов евро подписали Ореля Аменда из франкфуртского «Айнтрахта», за 7 миллионов выкупили у «Брентфорда» контракт нигерийца Франка Оньеки, а также за нераскрытую сумму оформили переход из «Бернли» Лума Чауна.

Getty Images/Global Images Ukraine. Орель Аменда

Также Лэмпард рассматривает возможность приглашения в клуб футболистов, с которыми ранее уже работал. В СМИ поговаривают о возможных переездах в стан «небесно-голубых» 28-летнего центрбека «Милана» Фикайо Томори, а также 30-летнего хавбека этой же команды Рубена Лофтуса-Чика. Оба этих исполнителя привнесли бы огромный опыт в игру новичка АПЛ, но договориться по ним руководителям «Ковентри» еще лишь предстоит.

А вот с кем у «небесно-голубых» пока категорически не складывается, так это с «Брайтоном». «Ковентри» попытался выкупить у «чаек» контракт 25-летнего голкипера Карла Рашворта, который минувший сезон играл в Чемпионшипе на правах аренды, но потерпел неудачу. 23,5 миллионов евро «Брайтону» оказалось мало, и за своего футболиста, удачно проявившего в аренде в «Ковентри», «чайки» стремятся получить минимум 35-40 миллионов. А если выгодного варианта с продажей не подвернется, то «Брайтон» не прочь, чтобы Рашворт остался в качестве конкурента Барту Вербрюггену.

В «Ковентри» пока довольны, что им удалось завершить уже три трансфера, так как работа на рынке в целом была несколько замедлена в глобальном плане из-за проведения на полях США, Мексики и Канады финальной части чемпионата мира-2026. Сейчас, когда мундиаль уже стал историей, процессы переходов футболистов активизируются, и «небесно-голубые» рассчитывают еще как следует усилить свой состав. Но тратить 100, 150 или 200 миллионов евро, как это делали «Сандерленд», «Ноттингем Форест» и некоторые другие недавние дебютанты сезонов в АПЛ, в «Ковентри» категорически не намерены.

Председатель правления «Ковентри» Дуг Кинг считает, что существуют альтернативные пути достижения успеха в самом сильном национальном чемпионате мирового футбола. Трансферную работу «Сандерленда» летом прошлого года функционер назвал «радикальной» и выступил против «кардинальных изменений» в команде. Кинг гораздо больше восторгается методами и стратегией достижения успеха «Брентфорда», который стал образцом для подражания в аспекте устойчивого развития и того, как добиваться результатов в АПЛ, превосходящих все ожидания.

Как минимум на текущем этапе в «Ковентри» намерены пойти по пути, когда покупка новичка требует меньших затрат, нежели его потенциальная перепродажа в обозримом будущем. И Фрэнк Лэмпард согласен с этой стратегией, чем-то напоминающей легендарный Moneyball. По крайней мере, трансферы Аменда и Чауна – это то, что идеально вписывается в данную концепцию. На бумаге уж точно.

Любопытно также, что в «Ковентри» считают, что их клуб обладает значительно более прочным фундаментом, нежели «Брентфорд».

«Ковентри» находится в фантастическом положении в стране», – сказал Кинг в интервью газете The Coventry Telegraph в апреле. «У этого клуба богатая история, гораздо больше болельщиков, гораздо более внушительная родословная и множество исторических достижений. Поэтому я думаю, что у него, я бы сказал, другой потолок возможностей, чем у «Брентфорда». Но то, чего они добиваются… Это показывает нам, чего можно достичь в футболе».

И эти слова председателя правления «Ковентри» не являются лишь громкими заявлениями для журналистов и болельщиков. На самом деле, «небесно-голубые» уже довольно давно работают над тем, чтобы стать устойчивым клубом уровня АПЛ. Еще в прошлом году Кинг назначил Николу Иббетсон на недавно созданную в клубе должность директора по развитию бизнеса. Ранее она занимала руководящие должности в таких клубах как «Пари Сен-Жермен», «Астон Вилла», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а потому точно обладает должным опытом и уровнем понимания процессов, которые обязаны помочь «Ковентри» сделать следующий шаг в своем развитии как клуба.

bbc.com. Новый магазин «Ковентри» – особая гордость для клуба

Первые результаты работы Иббетсон на своем посту уже заметны. Недавно «Ковентри» открыл двухэтажный клубный магазин, который, по их мнению, является «лучшим в Премьер-лиге». Это, как рассчитывают в руководстве «небесно-голубых», поможет клубу сперва существенно нарастить доходы, заставив болельщиков гордиться своим любимым клубом, а уже затем – выходить на рынок и осуществлять знаковые сделки.

Пока «Ковентри» довольствуется развитием клуба, под который впоследствии планирует постоянно совершенствовать и первую команду. И некоторые ключевые задачи «небесно-голубые» уже решили – оформили новый контракт с Лэмпардом, а также продемонстрировали амбициозность на трансферном рынке, ведь переход Ореля Аменда стал рекордным для «Ковентри», превзойдя «планку», установленную Хаджи Райтом два года назад. Любопытно, что до Райта самым дорогостоящим новичком в истории «Ковентри» оставался уже упоминавшийся в контексте этого материала валлиец Крэйг Беллами, за которого летом 2000 года было заплачено 9,25 миллионов евро. Так что «Ковентри» – это точно не продолжение истории о трансферной «гонке вооружений» в АПЛ, и этим «небесно-голубые» могут привлечь на свою сторону немалое количество нейтральных фанатов в Англии и со всего земного шара, уставших наблюдать за попытками еще раз подтвердить справедливость тезиса о том, что деньги решают все…