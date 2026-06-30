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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Лэмпард подписал контракт с новичком АПЛ
Англия
30 июня 2026, 21:29 |
634
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Лэмпард подписал контракт с новичком АПЛ

Новое соглашение Фрэнка с Ковентри будет действовать до лета 2029 года

30 июня 2026, 21:29 |
634
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Лэмпард подписал контракт с новичком АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Новичок Английской Премьер-лиги «Ковентри» официально объявил о продлении контракта с главным тренером первой команды клуба Фрэнком Лэмпардом.

Отмечается, что новый договор между «Ковентри» и легендарным экс-футболистом будет действовать до лета 2029 года.

Фрэнк Лэмпард возглавляет «Ковентри» с ноября 2024 года. Под его руководством команда вышла в Английскую Премьер-лигу.

В сезоне Чемпионшипа 2025/26 «Ковентри» набрал 95 очков в 46 матчах, выиграв второй дивизион Англии и обеспечив себе повышение в классе.

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Фрэнк Лэмпард Ковентри продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник
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