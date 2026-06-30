ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Лэмпард подписал контракт с новичком АПЛ

Новичок Английской Премьер-лиги «Ковентри» официально объявил о продлении контракта с главным тренером первой команды клуба Фрэнком Лэмпардом.

Отмечается, что новый договор между «Ковентри» и легендарным экс-футболистом будет действовать до лета 2029 года.

Фрэнк Лэмпард возглавляет «Ковентри» с ноября 2024 года. Под его руководством команда вышла в Английскую Премьер-лигу.

В сезоне Чемпионшипа 2025/26 «Ковентри» набрал 95 очков в 46 матчах, выиграв второй дивизион Англии и обеспечив себе повышение в классе.