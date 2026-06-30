ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Лэмпард подписал контракт с новичком АПЛ
Новое соглашение Фрэнка с Ковентри будет действовать до лета 2029 года
Новичок Английской Премьер-лиги «Ковентри» официально объявил о продлении контракта с главным тренером первой команды клуба Фрэнком Лэмпардом.
Отмечается, что новый договор между «Ковентри» и легендарным экс-футболистом будет действовать до лета 2029 года.
Фрэнк Лэмпард возглавляет «Ковентри» с ноября 2024 года. Под его руководством команда вышла в Английскую Премьер-лигу.
В сезоне Чемпионшипа 2025/26 «Ковентри» набрал 95 очков в 46 матчах, выиграв второй дивизион Англии и обеспечив себе повышение в классе.
Coventry City are delighted to announce that Head Coach Frank Lampard has signed a new contract until 2029. 🩵— Coventry City (@Coventry_City) June 30, 2026
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