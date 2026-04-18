18 апреля 2026, 10:18 | Обновлено 18 апреля 2026, 10:19
Путь длиной в 25 сезонов. Ковентри Сити возвращается в АПЛ

Вспомним, как команда играла в этих 25 сезонах до возвращения в элиту английского футбола

Ковентри Сити стал первым клубом Чемпионшипа в сезоне 2025/26, который повысился до АПЛ.

Команда, возглавляемая Фрэнком Лэмпардом, 25 сезонов подряд не играла в Премьер-лиге с момента вылета из нее в сезоне 2000/01.

За эти годы Ковентри выступал в Чемпионшипе (17 сезонов), Лиге 1 (7 сезонов) и Лиге 2 (1 сезон).

Путь Ковентри Сити от вылета из АПЛ в сезоне 2000/01 до возвращения назад в сезоне 2025/26

  • 2000/01 – АПЛ, 19-е, вылет
  • 2001/02 – Чемпионшип, 11-е
  • 2002/03 – Чемпионшип, 20-е
  • 2003/04 – Чемпионшип, 12-е
  • 2004/05 – Чемпионшип, 19-е
  • 2005/06 – Чемпионшип, 8-е
  • 2006/07 – Чемпионшип, 17-е
  • 2007/08 – Чемпионшип, 21-е
  • 2008/09 – Чемпионшип, 17-е
  • 2009/10 – Чемпионшип, 19-е
  • 2010/11 – Чемпионшип, 18-е
  • 2011/12 – Чемпионшип, 23-е, вылет
  • 2012/13 – Лига 1, 15-е
  • 2013/14 – Лига 1, 18-е
  • 2014/15 – Лига 1, 17-е
  • 2015/16 – Лига 1, 8-е
  • 2016/17 – Лига 1, 23-е, вылет
  • 2017/18 – Лига 2, 6-е, повышение
  • 2018/19 – Лига 1, 8-е
  • 2019/20 – Лига 1, 1-е, повышение
  • 2020/21 – Чемпионшип, 16-е
  • 2021/22 – Чемпионшип, 12-е
  • 2022/23 – Чемпионшип, 5-е
  • 2023/24 – Чемпионшип, 9-е
  • 2024/25 – Чемпионшип, 5-е
  • 2025/26 – Чемпионшип, 1-е, повышение
