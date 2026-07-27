Украина – чемпион Европы, нокаут Сиренко, триумф Аонишики, ничья Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26 июля.

1. Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!

«Сине-желтые» одолели соперника со счетом 3:1 и стали обаладателями золотых наград

2A. Сухой итог сборов. Шахтер разошелся миром с Бурсаспором

Команда Турана испытала себя перед переполненными трибунами

2B. Суперкамбек. Рома с Довбиком в составе упустила перевес в три мяча

Французская команда Канн отыгралась со счета 0:3 и завершила игру вничью

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прокомментировало инцидент в матче с ПАОКом

ФК «Динамо» Киев – о появлении вражеского флага на матче еврокубка

3B. Донецкий Шахтер переедет в Англию

Арда Туран сообщил, что команда будет играть в Лондоне в Лиге чемпионов

4A. Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!

Украинский боксер отключил свет опытному сопернику за несколько секунд до завершения боя

4B. Окровавленный Деревянченко потерпел поражение от американца в Нью-Йорке

Джалил Хекэтт не оставил шансов опытному украинскому боксеру на турнире Zuffa Boxing 9

5. Снигур проиграла Таггер и не сумела завоевать трофей WTA 250 в Праге

Дарья в двух сетах уступила Лилли в дебютном финале на уровне Тура

6. Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора

Даниил Явгусишин стал победителем четвертого в 2026 году императорского гранд-турнира по сумо

7A. Сборная Украины стала чемпионом Европы, уверенно утерев нос Германии

Украинцы успешно проявили себя на лодках «Дракон»

7B. Разница в 1 очко. Сборная Украины U-18 в упорном матче уступила Польше

Судьба победителя решилась на последних секундах

8. Tour de France 2026. Победителем престижной велогонки стал Тадей Погачар

В общем зачете словенский велогонщик опередил Ремко Евенпула на 6 минут и 26 секунд

9. Италия разгромила хозяев и завоевала бронзу Лиги наций

Китаянки не сумели обыграть действующих чемпионок мира

10A. ОФИЦИАЛЬНО. Формула-1 добавила новый этап в сезоне-2026

Малайзия возвращается в календарь

10B. Норрис выиграл гонку в Венгрии, драма Макларена

Действующий чемпион одержал первую победу в сезоне