Украина – чемпион Европы, нокаут Сиренко, триумф Аонишики, ничья Шахтера
Главные новости за 26 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26 июля.
1. Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
«Сине-желтые» одолели соперника со счетом 3:1 и стали обаладателями золотых наград
2A. Сухой итог сборов. Шахтер разошелся миром с Бурсаспором
Команда Турана испытала себя перед переполненными трибунами
2B. Суперкамбек. Рома с Довбиком в составе упустила перевес в три мяча
Французская команда Канн отыгралась со счета 0:3 и завершила игру вничью
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прокомментировало инцидент в матче с ПАОКом
ФК «Динамо» Киев – о появлении вражеского флага на матче еврокубка
3B. Донецкий Шахтер переедет в Англию
Арда Туран сообщил, что команда будет играть в Лондоне в Лиге чемпионов
4A. Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Украинский боксер отключил свет опытному сопернику за несколько секунд до завершения боя
4B. Окровавленный Деревянченко потерпел поражение от американца в Нью-Йорке
Джалил Хекэтт не оставил шансов опытному украинскому боксеру на турнире Zuffa Boxing 9
5. Снигур проиграла Таггер и не сумела завоевать трофей WTA 250 в Праге
Дарья в двух сетах уступила Лилли в дебютном финале на уровне Тура
6. Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Даниил Явгусишин стал победителем четвертого в 2026 году императорского гранд-турнира по сумо
7A. Сборная Украины стала чемпионом Европы, уверенно утерев нос Германии
Украинцы успешно проявили себя на лодках «Дракон»
7B. Разница в 1 очко. Сборная Украины U-18 в упорном матче уступила Польше
Судьба победителя решилась на последних секундах
8. Tour de France 2026. Победителем престижной велогонки стал Тадей Погачар
В общем зачете словенский велогонщик опередил Ремко Евенпула на 6 минут и 26 секунд
9. Италия разгромила хозяев и завоевала бронзу Лиги наций
Китаянки не сумели обыграть действующих чемпионок мира
10A. ОФИЦИАЛЬНО. Формула-1 добавила новый этап в сезоне-2026
Малайзия возвращается в календарь
10B. Норрис выиграл гонку в Венгрии, драма Макларена
Действующий чемпион одержал первую победу в сезоне
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