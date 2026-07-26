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Сборная УКРАИНЫ
26 июля 2026, 02:27 |
1560
0

Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!

«Сине-желтые» одолели соперника со счетом 3:1 и стали обаладателями золотых наград

26 июля 2026, 02:27 |
1560
0
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Сборная Украины по футболу 7
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Сборная Украины по футболу 7 стала чемпионами Европы, победив на турнире, который проходил в итальянском Риме с 22 по 25 июля. За трофей боролись восемь команд.

F7 или футбол 7 – это разновидность футбола, который приближен к классическому футболу 11×11. На поле одновременно находятся семь игроков (шесть полевых и вратарь), а сама игра очень динамичная с обилием голевых моментов.

«Сине-желтые» одержали три победы на групповом этапе, разгромив Румынию (8:0), Грецию (8:0) и в невероятно зрелищном противостоянии перестреляли команду Италии (5:3), цвета которой защищает чемпион Европы 2020 года Алессандро Флоренци.

В полуфинале, который состоялся в пятницу, 24 июля, украинская команда не оставила шансов Австрии. «Сине-желтые» уничтожили оппонента со счетом 11:0 и завоевали путевку в финал.

В решающем противостоянии украинцы встретились с итальянцами, которых побеждали на групповом этапе. Нервная, тяжелая и зрелищная победа со счетом 3:1, которая позволила сборной Украины стать чемпионами Европы!

Евро Наций, финал. 24 июля

Украина Италия 3:1

Результаты матчей квартета А:

  • Украина – Румыния – 8:0
  • Италия – Греция – 7:1
  • Румыния – Греция – 2:2
  • Украина – Италия – 5:3
  • Украина – Греция – 8:0
  • Италия – Румыния – 6:0

Турнирная таблица квартета А:

  1. Украина – 9 баллов (21:3)
  2. Италия – 6 баллов (16:6)
  3. Греция – 1 балл (3:17)
  4. Румыния – 1 балл (2:16)

Результаты полуфиналов:

  • Украина – Австрия – 11:0
  • Италия – Сербия – 7:3

Финальный матч Евро:

  • Украина – Италия – 3:1

Инфографика:

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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