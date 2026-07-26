Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!

Сборная Украины по футболу 7 стала чемпионами Европы, победив на турнире, который проходил в итальянском Риме с 22 по 25 июля. За трофей боролись восемь команд.

F7 или футбол 7 – это разновидность футбола, который приближен к классическому футболу 11×11. На поле одновременно находятся семь игроков (шесть полевых и вратарь), а сама игра очень динамичная с обилием голевых моментов.

«Сине-желтые» одержали три победы на групповом этапе, разгромив Румынию (8:0), Грецию (8:0) и в невероятно зрелищном противостоянии перестреляли команду Италии (5:3), цвета которой защищает чемпион Европы 2020 года Алессандро Флоренци.

В полуфинале, который состоялся в пятницу, 24 июля, украинская команда не оставила шансов Австрии. «Сине-желтые» уничтожили оппонента со счетом 11:0 и завоевали путевку в финал.

В решающем противостоянии украинцы встретились с итальянцами, которых побеждали на групповом этапе. Нервная, тяжелая и зрелищная победа со счетом 3:1, которая позволила сборной Украины стать чемпионами Европы!

Евро Наций, финал. 24 июля

Украина – Италия – 3:1

Результаты матчей квартета А:

Украина – Румыния – 8:0

Италия – Греция – 7:1

Румыния – Греция – 2:2

Украина – Италия – 5:3

Украина – Греция – 8:0

Италия – Румыния – 6:0

Турнирная таблица квартета А:

Украина – 9 баллов (21:3) Италия – 6 баллов (16:6) Греция – 1 балл (3:17) Румыния – 1 балл (2:16)

Результаты полуфиналов:

Украина – Австрия – 11:0

Италия – Сербия – 7:3

Финальный матч Евро:

Украина – Италия – 3:1

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