Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
«Сине-желтые» одолели соперника со счетом 3:1 и стали обаладателями золотых наград
Сборная Украины по футболу 7 стала чемпионами Европы, победив на турнире, который проходил в итальянском Риме с 22 по 25 июля. За трофей боролись восемь команд.
F7 или футбол 7 – это разновидность футбола, который приближен к классическому футболу 11×11. На поле одновременно находятся семь игроков (шесть полевых и вратарь), а сама игра очень динамичная с обилием голевых моментов.
«Сине-желтые» одержали три победы на групповом этапе, разгромив Румынию (8:0), Грецию (8:0) и в невероятно зрелищном противостоянии перестреляли команду Италии (5:3), цвета которой защищает чемпион Европы 2020 года Алессандро Флоренци.
В полуфинале, который состоялся в пятницу, 24 июля, украинская команда не оставила шансов Австрии. «Сине-желтые» уничтожили оппонента со счетом 11:0 и завоевали путевку в финал.
В решающем противостоянии украинцы встретились с итальянцами, которых побеждали на групповом этапе. Нервная, тяжелая и зрелищная победа со счетом 3:1, которая позволила сборной Украины стать чемпионами Европы!
Евро Наций, финал. 24 июля
Украина – Италия – 3:1
Результаты матчей квартета А:
- Украина – Румыния – 8:0
- Италия – Греция – 7:1
- Румыния – Греция – 2:2
- Украина – Италия – 5:3
- Украина – Греция – 8:0
- Италия – Румыния – 6:0
Турнирная таблица квартета А:
- Украина – 9 баллов (21:3)
- Италия – 6 баллов (16:6)
- Греция – 1 балл (3:17)
- Румыния – 1 балл (2:16)
Результаты полуфиналов:
- Украина – Австрия – 11:0
- Италия – Сербия – 7:3
Финальный матч Евро:
- Украина – Италия – 3:1
Инфографика:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечер бокса в Джидде состоится в субботу, 25 июля, в 16:00 по киевскому времени
Норвежец перенес вирусное празднование с чемпионата мира прямо на свадебную вечеринку