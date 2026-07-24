Сборная Украины перестреляла Италию и пробилась в полуфинал Евро

Сборная Украины по футболу 7 одержала три победы подряд на турнире Евро Наций, который проходит в итальянском Риме с 22 по 27 июля. За трофей соревнуются восемь команд.

F7 или футбол 7 – это разновидность футбола, который приближен к классическому футболу 11×11. На поле одновременно находятся семь игроков (шесть полевых и вратарь), а сама игра очень динамичная с обилием голевых моментов.

В первом туре «сине-желтые» разгромили сборную Румынии со счетом 8:0, а в четверг, 23 июля, украинцы перестреляли команду Италии, за которую выступают чемпионы Европы 2020 – Алессандро Флоренци и Леонардо Бонуччи.

Последним соперником сборной Украины стала команда Греции – «сине-желтые» уничтожили оппонента, отправив в его ворота восемь голов (8:0) и завоевали путевку в полуфинал Евро!

Евро Наций, квартет А. 23-24 июля

Украина – Италия – 5:3

Украина – Греция – 8:0

Турнирная таблица:

Украина – 3 матча, 9 баллов (разница мячей – 21:3) Италия – 2 матча, 3 балла (10:6) Греция – 3 матча, 1 балл (3:17) Румыния – 2 матча, 1 балл (2:10)

Видеообзор матча Украина – Италия:

Инфографика: