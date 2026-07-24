Сборная Украины перестреляла Италию и пробилась в полуфинал Евро
«Сине-желтые» забили пять мячей итальянцам и разнесли сборную Греции со счетом 8:0
Сборная Украины по футболу 7 одержала три победы подряд на турнире Евро Наций, который проходит в итальянском Риме с 22 по 27 июля. За трофей соревнуются восемь команд.
F7 или футбол 7 – это разновидность футбола, который приближен к классическому футболу 11×11. На поле одновременно находятся семь игроков (шесть полевых и вратарь), а сама игра очень динамичная с обилием голевых моментов.
В первом туре «сине-желтые» разгромили сборную Румынии со счетом 8:0, а в четверг, 23 июля, украинцы перестреляли команду Италии, за которую выступают чемпионы Европы 2020 – Алессандро Флоренци и Леонардо Бонуччи.
Последним соперником сборной Украины стала команда Греции – «сине-желтые» уничтожили оппонента, отправив в его ворота восемь голов (8:0) и завоевали путевку в полуфинал Евро!
Евро Наций, квартет А. 23-24 июля
Украина – Италия – 5:3
Украина – Греция – 8:0
Турнирная таблица:
- Украина – 3 матча, 9 баллов (разница мячей – 21:3)
- Италия – 2 матча, 3 балла (10:6)
- Греция – 3 матча, 1 балл (3:17)
- Румыния – 2 матча, 1 балл (2:10)
Видеообзор матча Украина – Италия:
Инфографика:
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