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Сборная УКРАИНЫ
24 июля 2026, 11:41 | Обновлено 24 июля 2026, 11:47
940
0

Сборная Украины перестреляла Италию и пробилась в полуфинал Евро

«Сине-желтые» забили пять мячей итальянцам и разнесли сборную Греции со счетом 8:0

24 июля 2026, 11:41 | Обновлено 24 июля 2026, 11:47
940
0
Сборная Украины перестреляла Италию и пробилась в полуфинал Евро
Евро Наций. Украина – Италия
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Сборная Украины по футболу 7 одержала три победы подряд на турнире Евро Наций, который проходит в итальянском Риме с 22 по 27 июля. За трофей соревнуются восемь команд.

F7 или футбол 7 – это разновидность футбола, который приближен к классическому футболу 11×11. На поле одновременно находятся семь игроков (шесть полевых и вратарь), а сама игра очень динамичная с обилием голевых моментов.

В первом туре «сине-желтые» разгромили сборную Румынии со счетом 8:0, а в четверг, 23 июля, украинцы перестреляли команду Италии, за которую выступают чемпионы Европы 2020 – Алессандро Флоренци и Леонардо Бонуччи.

Последним соперником сборной Украины стала команда Греции – «сине-желтые» уничтожили оппонента, отправив в его ворота восемь голов (8:0) и завоевали путевку в полуфинал Евро!

Евро Наций, квартет А. 23-24 июля

Украина – Италия – 5:3

Украина Греция 8:0

Турнирная таблица:

  1. Украина – 3 матча, 9 баллов (разница мячей – 21:3)
  2. Италия – 2 матча, 3 балла (10:6)
  3. Греция – 3 матча, 1 балл (3:17)
  4. Румыния – 2 матча, 1 балл (2:10)

Видеообзор матча Украина Италия:

Инфографика:

По теме:
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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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