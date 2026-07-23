Сборная Украины отгрузила восемь мячей в ворота Румынии на старте Евро

Сборная Украины по футболу 7 успешно стартовала на турнире Евро Наций, который проходит в итальянском Риме с 22 по 27 июля. За трофей соревнуются восемь команд.

F7 или футбол 7 – это разновидность футбола, который приближен к классическому футболу 11×11. Основные особенности формата:

на поле играют 7 футболистов в каждой команде (6 полевых игроков + вратарь)

матчи проходят на футбольном поле, которое меньше стандартного поля 11×11

используются футбольные ворота среднего размера

команды играют обычным футбольным мячом в футбольной обуви, чаще всего на искусственном газоне

игра очень динамична: высокий темп, быстрые переходы из обороны в атаку, большое количество единоборств и голевых моментов

В среду, 22 июля, «сине-желтые» разгромили сборную Румынии со счетом 8:0. Следующими соперниками украинцев в квартете A станут Греция и Италия, за которую выступают чемпионы Европы 2020 – Алессандро Флоренци и Леонардо Бонуччи.

Евро Наций, первый тур. 22 июля

Украина – Румыния – 8:0

Видеообзор матча:

Инфографика: