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  4. Сборная Украины отгрузила восемь мячей в ворота Румынии на старте Евро
Сборная УКРАИНЫ
23 июля 2026, 14:27 |
508
0

Сборная Украины отгрузила восемь мячей в ворота Румынии на старте Евро

«Сине-желтые» успешно стартовали на турнире по футболу 7, который проходит в Риме

23 июля 2026, 14:27 |
508
0
Сборная Украины отгрузила восемь мячей в ворота Румынии на старте Евро
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Сборная Украины по футболу 7 успешно стартовала на турнире Евро Наций, который проходит в итальянском Риме с 22 по 27 июля. За трофей соревнуются восемь команд.

F7 или футбол 7 – это разновидность футбола, который приближен к классическому футболу 11×11. Основные особенности формата:

  • на поле играют 7 футболистов в каждой команде (6 полевых игроков + вратарь)
  • матчи проходят на футбольном поле, которое меньше стандартного поля 11×11
  • используются футбольные ворота среднего размера
  • команды играют обычным футбольным мячом в футбольной обуви, чаще всего на искусственном газоне
  • игра очень динамична: высокий темп, быстрые переходы из обороны в атаку, большое количество единоборств и голевых моментов

В среду, 22 июля, «сине-желтые» разгромили сборную Румынии со счетом 8:0. Следующими соперниками украинцев в квартете A станут Греция и Италия, за которую выступают чемпионы Европы 2020 – Алессандро Флоренци и Леонардо Бонуччи.

Евро Наций, первый тур. 22 июля

Украина – Румыния – 8:0

Видеообзор матча:

Инфографика:

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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