Сборная Украины отгрузила восемь мячей в ворота Румынии на старте Евро
«Сине-желтые» успешно стартовали на турнире по футболу 7, который проходит в Риме
Сборная Украины по футболу 7 успешно стартовала на турнире Евро Наций, который проходит в итальянском Риме с 22 по 27 июля. За трофей соревнуются восемь команд.
F7 или футбол 7 – это разновидность футбола, который приближен к классическому футболу 11×11. Основные особенности формата:
- на поле играют 7 футболистов в каждой команде (6 полевых игроков + вратарь)
- матчи проходят на футбольном поле, которое меньше стандартного поля 11×11
- используются футбольные ворота среднего размера
- команды играют обычным футбольным мячом в футбольной обуви, чаще всего на искусственном газоне
- игра очень динамична: высокий темп, быстрые переходы из обороны в атаку, большое количество единоборств и голевых моментов
В среду, 22 июля, «сине-желтые» разгромили сборную Румынии со счетом 8:0. Следующими соперниками украинцев в квартете A станут Греция и Италия, за которую выступают чемпионы Европы 2020 – Алессандро Флоренци и Леонардо Бонуччи.
Евро Наций, первый тур. 22 июля
Украина – Румыния – 8:0
Видеообзор матча:
Инфографика:
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