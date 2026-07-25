Сборная Украины уничтожила Австрию и завоевала путевку в финал Евро
«Сине-желтые» сыграют против Италии в битве за титул после разгромной победы в полуфинале
Сборная Украины по футболу 7 завоевала путевку в финал Евро Наций, который проходит в итальянском Риме с 22 по 25 июля. За трофей соревнуются восемь команд.
F7 или футбол 7 – это разновидность футбола, который приближен к классическому футболу 11×11. На поле одновременно находятся семь игроков (шесть полевых и вратарь), а сама игра очень динамичная с обилием голевых моментов.
«Сине-желтые» одержали три победы на групповом этапе, разгромив Румынию (8:0), Грецию (8:0) и в невероятно зрелищном противостоянии перестреляли команду Италии (5:3), цвета которой защищает чемпион Европы 2020 года Алессандро Флоренци.
В полуфинале, который состоялся в пятницу, 24 июля, украинская команда не оставила шансов Австрии. «Сине-желтые» уничтожили оппонента со счетом 11:0 и завоевали путевку в финал!
Соперником сборной Украины в битве за титул станет Италия – хозяева турнира одолели победителя квартета B Сербию со счетом 7:3 и теперь попытаются взять реванш в противостоянии с украинцами.
Финальный поединок состоится в субботу, 25 июля, в 22:15 по киевскому времени.
Евро Наций, полуфинал. 24 июля
Украина – Австрия – 11:0
Результаты матчей квартета А:
- Украина – Румыния – 8:0
- Италия – Греция – 7:1
- Румыния – Греция – 2:2
- Украина – Италия – 5:3
- Украина – Греция – 8:0
- Италия – Румыния – 6:0
Турнирная таблица квартета А:
- Украина – 9 баллов (21:3)
- Италия – 6 баллов (16:6)
- Греция – 1 балл (3:17)
- Румыния – 1 балл (2:16)
Результаты полуфиналов:
- Украина – Австрия – 11:0
- Италия – Сербия – 7:3
Финальный матч Евро:
- Украина – Италия
Инфографика:
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