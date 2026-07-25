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  4. Сборная Украины уничтожила Австрию и завоевала путевку в финал Евро
Сборная УКРАИНЫ
25 июля 2026, 10:22 |
1672
0

Сборная Украины уничтожила Австрию и завоевала путевку в финал Евро

«Сине-желтые» сыграют против Италии в битве за титул после разгромной победы в полуфинале

25 июля 2026, 10:22 |
1672
0
Сборная Украины уничтожила Австрию и завоевала путевку в финал Евро
Сборная Украины по футболу 7
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Сборная Украины по футболу 7 завоевала путевку в финал Евро Наций, который проходит в итальянском Риме с 22 по 25 июля. За трофей соревнуются восемь команд.

F7 или футбол 7 – это разновидность футбола, который приближен к классическому футболу 11×11. На поле одновременно находятся семь игроков (шесть полевых и вратарь), а сама игра очень динамичная с обилием голевых моментов.

«Сине-желтые» одержали три победы на групповом этапе, разгромив Румынию (8:0), Грецию (8:0) и в невероятно зрелищном противостоянии перестреляли команду Италии (5:3), цвета которой защищает чемпион Европы 2020 года Алессандро Флоренци.

В полуфинале, который состоялся в пятницу, 24 июля, украинская команда не оставила шансов Австрии. «Сине-желтые» уничтожили оппонента со счетом 11:0 и завоевали путевку в финал!

Соперником сборной Украины в битве за титул станет Италия – хозяева турнира одолели победителя квартета B Сербию со счетом 7:3 и теперь попытаются взять реванш в противостоянии с украинцами.

Финальный поединок состоится в субботу, 25 июля, в 22:15 по киевскому времени.

Евро Наций, полуфинал. 24 июля

Украина Австрия 11:0

Результаты матчей квартета А:

  • Украина – Румыния – 8:0
  • Италия – Греция – 7:1
  • Румыния – Греция – 2:2
  • Украина – Италия – 5:3
  • Украина – Греция – 8:0
  • Италия – Румыния – 6:0

Турнирная таблица квартета А:

  1. Украина – 9 баллов (21:3)
  2. Италия – 6 баллов (16:6)
  3. Греция – 1 балл (3:17)
  4. Румыния – 1 балл (2:16)

Результаты полуфиналов:

  • Украина – Австрия – 11:0
  • Италия – Сербия – 7:3

Финальный матч Евро:

  • Украина – Италия

Инфографика:

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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