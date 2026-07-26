Донецкий Шахтер переедет в Англию

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран сообщил, что украинский клуб будет проводить матчи основного этапа Лиги чемпионов 2026/27 в Лондоне.

«Похоже, мы будем играть наши матчи в еврокубках в Лондоне. Мы очень хотели быть в Турции, но условия УЕФА оказывают на нас большое давление. [...] Мы также ждем всех в Лондоне», – рассказал Туран после товарищеского матча с «Бурсаспором».

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».