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Лига чемпионов
26 июля 2026, 23:23 | Обновлено 26 июля 2026, 23:34
1465
7

Донецкий Шахтер переедет в Англию

Арда Туран сообщил, что команда будет играть в Лондоне в Лиге чемпионов

26 июля 2026, 23:23 | Обновлено 26 июля 2026, 23:34
1465
7 Comments
Донецкий Шахтер переедет в Англию
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран сообщил, что украинский клуб будет проводить матчи основного этапа Лиги чемпионов 2026/27 в Лондоне.

«Похоже, мы будем играть наши матчи в еврокубках в Лондоне. Мы очень хотели быть в Турции, но условия УЕФА оказывают на нас большое давление. [...] Мы также ждем всех в Лондоне», – рассказал Туран после товарищеского матча с «Бурсаспором».

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».

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Арда Туран Лига чемпионов Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 7
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В маєтку Ріната.
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+3
Чекаємо десь кіловат по 12 грн.
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+1
на монако денег не хватило?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Клоуны. Чего не в Португалии тогда? Там погода лучше 🤣 Представляю как ныть будут и заносить бабки клубам упл чтобы матчи переносили. Нормально бы себя вели, а не как свиньи играли бы и дальше в Польше дальше 
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0
Дорого богато 🤗
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-2
Так то в Шахатря зʼявляться англійські вболівальники. А це рівень поміж іншим. 🧡🖤
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-3
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