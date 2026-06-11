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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 11:47 |
467
0

Арда Туран провел разговор с футболистом, который покинул Динамо

Александр Караваев рассказал о своих контактах с тренером после перехода в донецкий «Шахтер»

11 июня 2026, 11:47 |
467
0
Арда Туран провел разговор с футболистом, который покинул Динамо
ФК Шахтер Донецк. Александр Караваев
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Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своем разговоре с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо»:

«Были разговоры и общение. Туран рассказал, что от меня хочет и как меня видит. Впечатления от общения положительные. Не так давно Арда еще был игроком.

Примечательно, что он очень футбольный человек и живет этим. Будет приятно поработать с такой легендой. С командой еще не виделся. Все собираются 30 июня – и тогда будет знакомство со всеми.

Я прошёл все этапы академии в донецкой команде. Был еще в «Шахтере-3», в дубле, потом снова «Шахтер-3», снова дубль. До 19 лет я находился в структуре «горняков».

До 23 или 24 лет был на контракте с «Шахтером». Ездил однажды на сборы, когда еще работал Мистер (Мирча Луческу – прим), но тогда не удалось закрепиться.

Да, я ни одного официального матча не сыграл за «Шахтер». Теперь судьба сложилась так, что возвращаюсь в этот клуб. Мне кажется, что для футболиста – это очень интересная история и путь», – подытожил Караваев.

Опытный 34-летний защитник играл за «Динамо» с июля 2019 года. В составе киевского клуба провел 217 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 26 результативных передач.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Александр Караваев Арда Туран трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Трибуна
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