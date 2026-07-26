ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прокомментировало инцидент в матче с ПАОКом

ФК «Динамо» Киев вышел с официальным обращением по поводу демонстрации болельщиками ПАОКа российского флага в матче Лиги Европы.

«В связи с инцидентом, произошедшим во время поединка Лиги Европы между «Динамо» и ПАОКом 23 июля в Люблине, киевский клуб выступает с открытым обращением.

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между киевским «Динамо» и клубом ПАОК (Салоники) отметился провокациями со стороны болельщиков греческого коллектива, которые на своем секторе поднимали во время игры флаг российской федерации.

Обращая внимание на этот факт соответствующих дисциплинарных органов Европейского футбольного союза, мы также апеллируем к тем людям на трибунах, кто, к величайшему сожалению, до конца не осознает всех ужасов, которые сейчас переживает украинский народ из-за развязанной россией полномасштабной войны.

Каждый день в кровавом противостоянии с коварным врагом гибнут лучшие сыновья и дочери Украины. Каждый день наши города и села подвергаются террористическим бомбардировкам, калечащим судьбы многих семей и унося жизнь мирного населения, в том числе детей. Эти и другие варварства свершаются именно под тем триколором, которым болельщики ПАОКа решили сдобрить свои эмоции от футбольного действа.

Примечательно, что даже игроки греческого клуба, понимая всю позорность поступка своих фанатов, обратились к ним с призывами убрать русскую символику.

Мы в киевском «Динамо», как и все наши соотечественники, хотим мирного сосуществования в мире, где властвуют нормы демократии, принципы и ценности общечеловеческой морали. Отмечаем, что футбол должен быть инструментом сближения стран и народов, стремящихся к цивилизованным отношениям, и всячески пропагандируем такой подход.

Очевидно, не надо напоминать позицию УЕФА, который с началом российской агрессии в Украине отстранил все команды рф от участия в континентальных соревнованиях. В преддверии ответного матча между ПАОКом и киевским «Динамо» предлагаем ответственным лицам высшего футбольного института Старого Света проявить ту же принципиальность и последовательность, которые демонстрируются ими относительно проявлений расизма и ксенофобии, дать свою оценку откровенным провокациям в адрес нашего клуба и нашей страны, чтобы не допустить повторения провокаций», - говорится в заявлении «Динамо».

30 июля киевляне сыграют против ПАОКа в Греции.