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  4. КОСТЮК: «Болельщики греческой команды устроили провокацию с флагом рф»
Лига Европы
24 июля 2026, 16:34 | Обновлено 24 июля 2026, 16:45
235
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КОСТЮК: «Болельщики греческой команды устроили провокацию с флагом рф»

Главный тренер Динамо рассказал о событиях матча Q2 ЛЕ против ПАОК

24 июля 2026, 16:34 | Обновлено 24 июля 2026, 16:45
235
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КОСТЮК: «Болельщики греческой команды устроили провокацию с флагом рф»
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал события первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческой команды ПАОК (2:3):

«ПАОК – опытная команда, мы это видели. У таких команд высокий уровень мастерства, они наказали нас за ошибки, которые мы допустили в первом тайме. Мы пропустили два мяча, несмотря на то, что сумели забить первыми. Эти ошибки в какой-то степени повлияли на психологическое состояние команды. Но после перерыва выровняли игру, владели преимуществом, могли еще забить. Один гол забили, создавали моменты. Считаю, шансы у нас есть. Будем готовиться к следующей игре, ведь с этой командой можно играть. То, что увидели во втором тайме, дает основания для оптимизма.

Конечно, мы понимаем, за счет чего можем улучшить свою игру. В первую очередь нужно лучше организовать действия команды и не допускать ошибок. Сегодня было много брака, особенно в первом тайме: в простых ситуациях мы теряли мяч. Считаю, мы это исправим и будем увереннее действовать в обороне. Необходимо избегать таких ошибок, быстрее перестраиваться и реагировать на потери мяча. В атаке, по моему мнению, у нас есть потенциал, поэтому внесем определенные изменения. В первом тайме не слишком агрессивно действовали в атаке, но нужно отдать должное сопернику – он хорошо перестраивался и контролировал мяч. Шансы есть, будем готовиться и отдадим все силы для достижения победы.

Реализация моментов и помешала добиться лучшего результата. Мы несколько перестроили свою схему. Планировали сделать это еще до игры, но сегодня реализация моментов нас подвела. Мы довольны действиями Герреро в эпизоде, который привел к голу Бражко. Но фланговые игроки нужны нам, чтобы создавать моменты, действовать агрессивнее и добавлять остроты атакам. В целом он хорошо отрабатывал в обороне. Вы видели, что в первом тайме с правого фланга (нашего левого) было меньше острых атак со стороны соперника, поскольку Герреро хорошо выполнял работу в обороне. Но нужно еще и действовать острее в атаке.

Почему после матча команда побежала к гостевому сектору ПАОК? Была сознательная провокация со стороны болельщиков греческой команды. Они намеренно принесли российский флаг. Вы видели, что наши болельщики во время матча смещались к той трибуне, а после игры футболисты также выразили свое возмущение. Повторюсь: считаю, что это сознательная провокация со стороны людей, которые не понимают, что в нашей стране идет война, которая приносит огромные страдания – разрушаются дома, гибнут наши мирные жители. Очень неприятная ситуация».

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы Игорь Костюк видео голов и обзор Динамо - ПАОК пресс-конференция флаг россии болельщики
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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