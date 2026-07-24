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Лига Европы
24 июля 2026, 16:23 |
133
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ФОТО. Как Динамо дало бой греческому ПАОК в Лиге Европы, но проиграло

У столичной команды голы забили Владимир Бражко и Джастин Лонвейк

24 июля 2026, 16:23 |
133
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ФОТО. Как Динамо дало бой греческому ПАОК в Лиге Европы, но проиграло
ФК Динамо
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Киевское Динамо неудачно начало выступление во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы 2026/27. В первом матче команда Игоря Костюка на Арене Люблин уступила греческому ПАОК со счетом 2:3.

Киевляне открыли счет на старте встречи. Владислав Дубинчак после комбинации с Эдуардо Герреро прострелил в центр штрафной, где Владимир Бражко двумя касаниями обработал мяч и мощным ударом отправил его в сетку (1:0).

Гости быстро отыгрались. После передачи из глубины поля Андрия Живковича Яннис Константелиас выскочил один на один с Русланом Нещеретом и точно пробил мимо голкипера (1:1). В конце первого тайма ПАОК вышел вперед: после затяжной атаки мяч оказался у Стефаноса Зафейриса, который с близкого расстояния переиграл вратаря (2:1).

Сразу после перерыва греческий клуб забил в третий раз. Константелиас выкатил мяч под удар Мануэлю Сантамарии, и тот мощным ударом примерно с 23 метров попал в нижний угол (3:1).

На 77-й минуте Томаш Кендзера нашел в центре Виталия Буяльского, который откатил мяч под удар Джастину Лонвейку. Нидерландский полузащитник в одно касание точно пробил в дальний нижний угол, сократив отставание до минимума (2:3).

В концовке Матвей Пономаренко дважды имел отличные шансы спасти киевлян. Сначала не переиграл голкипера ПАОКа Юрия Павленку, а затем перебросил вратаря, но попал в штангу. В компенсированное время в каркас ворот попал и полузащитник гостей Маме Баба Камара.

Несмотря на давление в заключительные минуты, Динамо не избежало поражения (2:3). Ответный матч состоится через неделю в Салониках.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч

23 июля 2026. Люблин (Польша). Люблин Арена

Динамо Киев (Украина) – ПАОК Салоники (Греция) – 2:3

Голы: Владимир Бражко, 3, Джастин Лонвейк, 77 – Яннис Константелиас, 13, Христос Зафейрис, 38, Батист Сантамария, 51

Динамо: Нещерет – Кендзера, Биловар, Михавко, Дубинчак – Бражко (Рубчинский, 85), Пихаленок (к) (Лонвейк, 55), Шапаренко (Буяльский, 68), Волошин (Редушко, 55), Герреро (Ярмоленко, 68) – Пономаренко.

ПАОК: Павленка – Кенни, Хатцидиакос (Элустондо, 83), Михайлидис, Джонатан Гомес – Сантамария, Зафейрис (Камара, 77), Константелиас, Живкович (к) (Хацидис, 83), Али (Тайсон, 14) – Миту (Еремеев, 77).

Предупреждения: Пономаренко, 46 – Алессио Лиши, 28 (главный тренер), Хатцидиакос, 57, Константелиас, 63, Еремеев, 88

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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можливо Лонвейка, Ярмоленка і Буяльського
треба було випустити на гру з початку другого тайму.
Після їх виходу інші динамівці стали грати більш впевнено.
Мабуть авторитет ветеранів позитивно "давить" на їнших.
Але це "якби ... але..." 
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