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Италия
27 июля 2026, 05:02 |
1163
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Сделка фактически завершена. Назван новый клуб Довбика

Артем продолжит карьеру в «Болонье»

27 июля 2026, 05:02 |
1163
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Сделка фактически завершена. Назван новый клуб Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик сменит клуб в летнее трансферное окно. Форвард «Ромы» оказался в сфере интересов «Болоньи», которая завершает переговоры о его аренде.

По информации итальянских СМИ, стороны согласуют возможный переход 29-летнего футболиста отдельно от сделки по нападающему Сантьяго Кастро. «Болонья» рассматривает Довбика как усиление атакующей линии перед стартом нового сезона.

Сообщается, что именно вариант с клубом из Эмилии-Романьи на данный момент является наиболее вероятным для украинца. «Болонья» опередила «Дженоа», который также интересовалась возможностью пригласить нападающего.

Напомним, Артем Довбик перешёл в «Рому» летом 2024 года после результативного сезона в «Жироне». Украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, однако в столице Италии пока не смог полностью оправдать ожидания.

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Рома Рим трансферы Болонья трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник
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