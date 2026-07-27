Сделка фактически завершена. Назван новый клуб Довбика

Украинский нападающий Артем Довбик сменит клуб в летнее трансферное окно. Форвард «Ромы» оказался в сфере интересов «Болоньи», которая завершает переговоры о его аренде.

По информации итальянских СМИ, стороны согласуют возможный переход 29-летнего футболиста отдельно от сделки по нападающему Сантьяго Кастро. «Болонья» рассматривает Довбика как усиление атакующей линии перед стартом нового сезона.

Сообщается, что именно вариант с клубом из Эмилии-Романьи на данный момент является наиболее вероятным для украинца. «Болонья» опередила «Дженоа», который также интересовалась возможностью пригласить нападающего.

Напомним, Артем Довбик перешёл в «Рому» летом 2024 года после результативного сезона в «Жироне». Украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, однако в столице Италии пока не смог полностью оправдать ожидания.