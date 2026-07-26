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  4. Рома нашла Довбику новый клуб. Громкий обмен игроками
Италия
26 июля 2026, 06:32 |
993
4

Рома нашла Довбику новый клуб. Громкий обмен игроками

Артем может оказаться в «Болонье»

26 июля 2026, 06:32 |
993
4 Comments
Рома нашла Довбику новый клуб. Громкий обмен игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик может стать частью крупной трансферной сделки между «Ромой» и «Болоньей».

Римский клуб значительно продвинулся в переговорах о переходе 21-летнего нападающего Сантьяго Кастро. Сам футболист уже согласился на трансфер, а «Рома» согласовала с ним условия личного контракта до 2031 года.

В то же время «Рома» пытается удешевить трансфер, включив в сделку украинского нападающего Артема Довбика. По данным Николо Скиры, римляне рассматривают возможность отправить в «Болонью» в аренду Довбика или молодого нападающего Робинио Ваза.

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Артем Довбик Рома Рим Болонья Сантьяго Кастро трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Николо Скира
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Комментарии 4
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😂Вчора Олійник відправляв Довбика до Фіорентини! Що смалемо?🤪
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+1
Сколько этот бред можно писать?
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+1
А опинитться на лавці в Ромі
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0
Та хай би він уже став ччиїюсь частиною....
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0
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