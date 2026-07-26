Рома нашла Довбику новый клуб. Громкий обмен игроками
Артем может оказаться в «Болонье»
Украинский нападающий Артем Довбик может стать частью крупной трансферной сделки между «Ромой» и «Болоньей».
Римский клуб значительно продвинулся в переговорах о переходе 21-летнего нападающего Сантьяго Кастро. Сам футболист уже согласился на трансфер, а «Рома» согласовала с ним условия личного контракта до 2031 года.
В то же время «Рома» пытается удешевить трансфер, включив в сделку украинского нападающего Артема Довбика. По данным Николо Скиры, римляне рассматривают возможность отправить в «Болонью» в аренду Довбика или молодого нападающего Робинио Ваза.
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