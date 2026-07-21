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Италия
21 июля 2026, 07:15 |
453
0

Обнародована зарплата Довбика в Роме. Из-за нее у футболиста проблемы

Именно высокая зарплата препятствует переходу Артема в «Дженоа»

21 июля 2026, 07:15 |
453
0
Обнародована зарплата Довбика в Роме. Из-за нее у футболиста проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Итальянская «Дженоа» продолжает активно работать над усилением состава перед новым сезоном.

По информации La Gazzetta dello Sport, клуб определил главные трансферные приоритеты на летнее межсезонье.

Сообщается, что «грифоны» планируют усилить левый фланг обороны и линию атаки. Главной целью генуэзцев остается украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик. Источник отмечает, что руководство клуба рассчитывает на хорошие отношения с главным тренером Даниэле Де Росси и желание самого футболиста сменить клуб.

Основным препятствием для заключения сделки остается высокая зарплата украинца, превышающая 3 миллиона евро за сезон.

В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.

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Рома Рим Дженоа трансферы трансферы Серии A зарплаты Артем Довбик
Дмитрий Олийченко Источник: pianetagenoa1893
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