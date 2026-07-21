Обнародована зарплата Довбика в Роме. Из-за нее у футболиста проблемы

Итальянская «Дженоа» продолжает активно работать над усилением состава перед новым сезоном.

По информации La Gazzetta dello Sport, клуб определил главные трансферные приоритеты на летнее межсезонье.

Сообщается, что «грифоны» планируют усилить левый фланг обороны и линию атаки. Главной целью генуэзцев остается украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик. Источник отмечает, что руководство клуба рассчитывает на хорошие отношения с главным тренером Даниэле Де Росси и желание самого футболиста сменить клуб.

Основным препятствием для заключения сделки остается высокая зарплата украинца, превышающая 3 миллиона евро за сезон.

В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.