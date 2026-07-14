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  4. Окончательное решение Довбика. Артем определился с новым клубом
Италия
14 июля 2026, 10:50 |
2553
2

Окончательное решение Довбика. Артем определился с новым клубом

Никола Скира сообщил, что футболист станет игроком «Дженоа»

14 июля 2026, 10:50 |
2553
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Окончательное решение Довбика. Артем определился с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Нападающий столичной «Ромы» и национальной сборной Украины Артем Довбик дал согласие на переход в итальянский клуб «Дженоа».

По информации авторитетного итальянского журналиста Николы Скиры, форвард готов подписать контракт с генуэзским клубом до 2031 года. Речь идет о схеме «1 сезон аренды + 4 года полноценного контракта».

В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.

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Дмитрий Олийченко Sport.ua
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1+4? І угода до 2031. Олійченко рахував на пальцях, яких у нього лише чотири чи просто збився з підрахунку?
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