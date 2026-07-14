Окончательное решение Довбика. Артем определился с новым клубом
Никола Скира сообщил, что футболист станет игроком «Дженоа»
Нападающий столичной «Ромы» и национальной сборной Украины Артем Довбик дал согласие на переход в итальянский клуб «Дженоа».
По информации авторитетного итальянского журналиста Николы Скиры, форвард готов подписать контракт с генуэзским клубом до 2031 года. Речь идет о схеме «1 сезон аренды + 4 года полноценного контракта».
В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.
🚨 Excl. - Artem #Dovbyk has given his availability to join #Genoa with a contract until 2031 (one season loan + 4-years). Rossoblù are in talks with #ASRoma to sign the striker on loan with the option to buy. #transfers https://t.co/Xwnja86FzE— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 14, 2026
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