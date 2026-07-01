«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик рассказал, что у него было несколько шансов присоединиться к киевскому «Динамо» еще на уровне детского футбола, однако переход так и не состоялся.

По словам игрока, он несколько раз приезжал на просмотры, тренировался с командой и получал положительные отзывы, но окончательные договоренности так и не были достигнуты.

«Ну, у меня тогда не было таких вещей, как агенты, и я не понимал, почему эти просмотры не заканчивались. Ведь я приезжал, я тренировался. Вроде бы все нормально. Мне говорят: «Всё нормально». Но потом я уезжал обратно домой. Я так понимаю, что там, наверное, не было договоренности с моими представителями, детскими тренерами или что-то в этом роде. Вообще это отдельная мафия детского футбола, это свои академии, премии...

Меня привозили в «Динамо», и уже вроде бы все договорились, но не договорились, потому что я уже был с «Днепром», у меня был подписан предварительный контракт», – пояснил Довбик.