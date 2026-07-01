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  4. «Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 07:18 |
6741
9

«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо

Довбик мог в свое время перейти в «Динамо»

01 июля 2026, 07:18 |
6741
9 Comments
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик рассказал, что у него было несколько шансов присоединиться к киевскому «Динамо» еще на уровне детского футбола, однако переход так и не состоялся.

По словам игрока, он несколько раз приезжал на просмотры, тренировался с командой и получал положительные отзывы, но окончательные договоренности так и не были достигнуты.

«Ну, у меня тогда не было таких вещей, как агенты, и я не понимал, почему эти просмотры не заканчивались. Ведь я приезжал, я тренировался. Вроде бы все нормально. Мне говорят: «Всё нормально». Но потом я уезжал обратно домой. Я так понимаю, что там, наверное, не было договоренности с моими представителями, детскими тренерами или что-то в этом роде. Вообще это отдельная мафия детского футбола, это свои академии, премии...

Меня привозили в «Динамо», и уже вроде бы все договорились, но не договорились, потому что я уже был с «Днепром», у меня был подписан предварительный контракт», – пояснил Довбик.

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Дмитрий Олийченко Источник: Пряма червона
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Комментарии 9
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Мы с Олийченком тоже пытались в Динамо попасть, но промазали...
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Олийченко в очередной раз ИСПРАЖНИЛСЯ на Динамо. В полном соответствии с редакционной политикой сайта. Видимо...
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олійченко - де тут зрада?) він же каже - не було домовленностей з моїми представниками. так хто винуватий - невістка?)
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Олійченко - довбодятел ще гірше за Вахоцького. Цю фразу про мафію сказав не Довбик, а Фоззі. Можете переслухати самі - 14:30 цей момент у подкасті "Прямої Червоної".
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Мені цікаво б було якщо б ви таке написали наприклад в Іспанії Італії чи Англії, чи вистачило б вам грошей для компенсації.
Не розумію клуб чому не бореться з "вириванням контексту" з так званими спортивними ресурсами.
Один раз би компенсували за брехню, потім інший раз.
І норм. 
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