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  4. Рома определилась с будущим Артема Довбика
Италия
28 июня 2026, 08:32 |
1202
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Рома определилась с будущим Артема Довбика

Футболиста планируют продать в июле

28 июня 2026, 08:32 |
1202
0
Рома определилась с будущим Артема Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик не покинет «Рому» до конца июня.

По информации Il Tempo, возможные трансферы Довбика и Яна Зёлковского будут оформлены уже в июле. Из-за этого римский клуб не сможет учесть доход от их продажи для выполнения финансовых показателей до 30 июня.

Отмечается, что «Рома» готова рассмотреть предложения по украинскому нападающему после его неоднозначного сезона в команде. В то же время в клубе не намерены продавать футболиста по заниженной цене.

На данный момент стороны еще далеки от достижения договоренности, поэтому римляне продолжают изучать рынок и ждать предложения, которое устроит все стороны.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олийченко Источник
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