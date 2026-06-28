Рома определилась с будущим Артема Довбика
Футболиста планируют продать в июле
Украинский нападающий Артем Довбик не покинет «Рому» до конца июня.
По информации Il Tempo, возможные трансферы Довбика и Яна Зёлковского будут оформлены уже в июле. Из-за этого римский клуб не сможет учесть доход от их продажи для выполнения финансовых показателей до 30 июня.
Отмечается, что «Рома» готова рассмотреть предложения по украинскому нападающему после его неоднозначного сезона в команде. В то же время в клубе не намерены продавать футболиста по заниженной цене.
На данный момент стороны еще далеки от достижения договоренности, поэтому римляне продолжают изучать рынок и ждать предложения, которое устроит все стороны.
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