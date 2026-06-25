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Италия
25 июня 2026, 14:39 | Обновлено 25 июня 2026, 14:41
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Экс-защитник Фиорентины: «Я бы немедленно подписал этого украинца»

Альберто Малуски хочет видеть в своей бывшей команде Довбика

25 июня 2026, 14:39 | Обновлено 25 июня 2026, 14:41
702
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Экс-защитник Фиорентины: «Я бы немедленно подписал этого украинца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Бывший итальянский футболист Альберто Малуски заявил, что хотел бы, чтобы «Фиорентина», за которую он ранее выступал, подписала украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Если у нас будет Кин, я сохранил бы его навсегда. Как найти альтернативу такого калибра, как Кин? Мне кажется, что это невозможно. Я бы всегда держал кого-то вроде Кина.

Довбик? Я бы подписал его немедленно. Он один из тех игроков, которые, если сезон пройдет хорошо... Но повторяю, что делать с Кином? Я бы его сохранил. И это все. Но, по крайней мере, центральный нападающий не является приоритетом для клуба. По крайней мере, сейчас», – сказал Малуски в интервью Radio Bruno.

Сообщалось, что «Рома» отказалась отпускать Довбика вопреки решению главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Фиорентина
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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