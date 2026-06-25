Экс-защитник Фиорентины: «Я бы немедленно подписал этого украинца»

Бывший итальянский футболист Альберто Малуски заявил, что хотел бы, чтобы «Фиорентина», за которую он ранее выступал, подписала украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Если у нас будет Кин, я сохранил бы его навсегда. Как найти альтернативу такого калибра, как Кин? Мне кажется, что это невозможно. Я бы всегда держал кого-то вроде Кина.

Довбик? Я бы подписал его немедленно. Он один из тех игроков, которые, если сезон пройдет хорошо... Но повторяю, что делать с Кином? Я бы его сохранил. И это все. Но, по крайней мере, центральный нападающий не является приоритетом для клуба. По крайней мере, сейчас», – сказал Малуски в интервью Radio Bruno.

Сообщалось, что «Рома» отказалась отпускать Довбика вопреки решению главного тренера Джан Пьеро Гасперини.