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  4. Вопреки решению Гасперини. Рома отказалась отпускать Довбика
Италия
24 июня 2026, 22:24 |
889
0

Вопреки решению Гасперини. Рома отказалась отпускать Довбика

На украинца есть несколько претендентов

24 июня 2026, 22:24 |
889
0
Вопреки решению Гасперини. Рома отказалась отпускать Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик летом должен сменить клуб, однако на данный момент ситуация с его будущим остается неопределенной.

Как сообщил журналист Анджело Манджанте в эфире Radio Manà Manà Sport, римляне получили несколько предложений об аренде 29-летнего нападающего. Все они были отклонены «Ромой», несмотря на то, что главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на игрока.

Отмечается, что римский клуб готов рассматривать предложения только о полноценном трансфере украинца или его аренде с обязательством выкупа контракта Артема. На данный момент наибольший интерес к подписанию форварда проявляют турецкий «Трабзонспор» и испанский «Бетис».

Ранее итальянский журналист Уго Трани задался вопросом, кому нужен Довбик.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A Джан Пьеро Гасперини
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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