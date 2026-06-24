Вопреки решению Гасперини. Рома отказалась отпускать Довбика
На украинца есть несколько претендентов
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик летом должен сменить клуб, однако на данный момент ситуация с его будущим остается неопределенной.
Как сообщил журналист Анджело Манджанте в эфире Radio Manà Manà Sport, римляне получили несколько предложений об аренде 29-летнего нападающего. Все они были отклонены «Ромой», несмотря на то, что главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на игрока.
Отмечается, что римский клуб готов рассматривать предложения только о полноценном трансфере украинца или его аренде с обязательством выкупа контракта Артема. На данный момент наибольший интерес к подписанию форварда проявляют турецкий «Трабзонспор» и испанский «Бетис».
Ранее итальянский журналист Уго Трани задался вопросом, кому нужен Довбик.
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