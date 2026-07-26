Нокаут от Джошуа, победа Хижняка, гол Тутерова, ничейный спарринг Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 25 июля.

1. Шокирующее начало. Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут

Британский боец победил албанского боксера во втором раунде

2. Александр Хижняк досрочно финишировал Ленни Патрача из Франции

Украинский боксер провел второй бой на профессиональном ринге

3. Шахтер сыграл вничью товарищеский матч с саудовским клубом Аль-Ула

Команда Арды Турана завершает учебно-тренировочный сбор в Словении

4. Ливерпуль и Сандерленд устроили шоу. Украинец Тутеров забил гол

Красные одолели черных котов в матче Premier League Summer Series

5. Кто взял поул? Завершилась квалификация Гран-при Венгрии

Британский гонщик Ландо Норрис из McLaren стартует первым на Хунгароринг

6. Сборная Украины U-18 проиграла Азербайджану на Евробаскете U-18

У сине-желтой команды случился провал в третьей четверти

7. Снигур выбила чешку и вышла в финал турнира WTA 250 в Праге

Дарья обыграла Терезу Валентову в двух сетах в полуфинальном поединке

8A. Юлиан Бойко всухую уступил Гун Ченьчжи в квалификации English Open

Украинский снукерист проиграл матч отбора к рейтинговому турниру

8B. Казаков вышел во 2-й раунд English Open. Ларков проиграл решающий фрейм

Антон обыграл Александера Урсенбахера, Михаил уступил Лиаму Хайфилду

9. Юрген Клопп как зеркало немецкой футбольной революции

О назначении нового главного тренера сборной Германии

10. Трансферы Андерсона и Роджерса – тотальное безумство. Но таковы реалии АПЛ

Анализ последних трансферных событий в чемпионате Англии