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  4. Юрген Клопп как зеркало немецкой футбольной революции
Германия
25 июля 2026, 10:01 |
513
0

Юрген Клопп как зеркало немецкой футбольной революции

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о скором будущем, в котором немцы снова будут побеждать

25 июля 2026, 10:01 |
513
0
Юрген Клопп как зеркало немецкой футбольной революции
Getty Images/Global Images Ukraine
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В свое время меня накрыло не по-детски, когда Юрген Клопп объявил, что уходит из «Ливерпуля». Я не был до мозга костей приверженцем «красных», не был я и личным болельщиком герра Юргена.

Более того, я его тихо ненавидел за 7 мая 2019 года. За тот сумасшедший вечер на еще более сумасшедшем «Энфилде», который практически за всеми закона жанра должен был оформиться таким долгожданным финалом Лиги чемпионов для моей любимой «Барселоны», а в итоге оказался для моей обожаемой «Барселоны» проклятием и позором, и одновременно триумфом для «Ливерпуля».

«У той сумасшедшей победы на «Энфилде» есть фамилия. И эта фамилия – Клопп», – скажет после того феноменального камбека еще один мой нелюбимый, но от того не менее уважаемый тренер Жозе Моуринью. И в тот раз я с ним, впервые за последние годы, мысленно согласился. И очень жалел, что у моей «Барселоны» нету такого неистового тренера, с такой звучной фамилией.

Тем не менее, за успехами Клоппа в «Ливерпуле» я подробно следил. И искренне радовался его успехам. И, опять-таки, с грустью констатировал, что «Барсе» до того «гегенпрессинга», который привил харизматичный Юрген «Ливерпулю», как до Киева рачки.

Поэтому меня и накрыло не по-детски, когда Клопп сделал то резонансное объявление об уходе. Мне тогда казалось, да и сейчас, в принципе, я в том уверен, что Юрген Клопп и «Ливерпуль» на тот момент были идеальным союзом. Таких идеальных союзов в нынешнем футбольном мире не так уж и много. Точнее, их совсем мало. Великий немецкий тренер и великий британский клуб органично дополняли друг друга. И клуб ставал лучшим от этого сотрудничества, и тренер ставал лучшим.

Но на определенном отрезке времени Клопп признался, что очень устал, что очень выгорел, и что больше ничем не может помочь команде, которая стала его родной. И меня вот та честность клопповская, та его искренность с плохо скрытыми слезами на глазах задели за живое. Как может задеть за живое лишь что-то подлинное, настоящее и весомое.

И я был более чем уверен, что Юрген тогда не лукавил, не ерничал, и что в следующем сезоне мы его точно не увидим у руля «Сити», «Реала» или «Баварии», поскольку человек действительно выпряг, прежде всего эмоционально.

В то же время я не верил, что тренер такого калибра, такой харизмы и такого профайла сразу после «Ливера» уйдет на футбольную пенсию. Я был уверен, что Клоппу просто нужно было время, чтобы перезарядить батарейки.

И для такой перезарядки прекрасно подходила должность «глобального руководителя футбольного направления» в «Ред Булл».

Как по мне, это такая должность, которая подразумевает умничанье и надувание щек, но, в то же время, лишена драйва, нерва, риска, впрочем, как и должной ответственности.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

К примеру, для Иоахима Лева такая должность была бы очень кстати. В частности, как хлебное подспорье для тихого карьерного финиша. Но для такого неистового человека, каким является Клопп, это «глобальное руководительство» было, на мой взгляд, ничем иным, как передышкой. Как возможностью быть в теме, не выпадать полностью из глобального футбольного процесса.

***

И вот ситуация сложилась таким образом, что новый вызов нашел Клоппа сам. После провала на ЧМ-2026 сборной Германии под руководством Нагельсманна, Бундестим нужен был именно такой тренер, как Клопп: опытнейший, авторитетнейший и способный на поступок. Да и Клоппу нужна была, очевидно, именно такая работа: под высочайшим давлением, с высочайшей ответственностью.

Мне кажется, что если бы сборная Германии под руководством Нагельсманна прошла ту злосчастную сборную Парагвая в первом раунде плей-офф, то Юлиан наверняка остался бы рулить Манншафт до конца Евро-2028.

В принципе, он и собирался это делать. Он не собирался в отставку, насколько я могу судить по сообщениям немецкой прессы. Однако после поражения от Парагвая в серии пенальти боссы Немецкого футбольного Союза вызвали Нагельсманна на ковер. Чтобы услышать объяснения от 38-летнего тренера.

Услышанные причины провала боссов НФС не убедили, и они настоятельно рекомендовали Нагельсманну уйти в отставку. Опять-таки, если судить по сообщениям немецких СМИ, Юлиан в отставку не собирался. Он собирался доработать свой контракт до конца, или, в противном случае, не хотел быть инициатором собственной отставки.

Однако Нагельсманна убедили. Убедили уйти с, так сказать, высоко поднятой головой. Мол, всю вину беру на себя. И вместе с виной – порядка семи миллионов евро компенсации. А если бы не ушел сам, а его «ушли», то в качестве компенсации получил бы в два раза больше.

Так или иначе, но «вечно перспективный» Юлиан Нагельсманн покинул сборную Германии, так ничего толком и не достигнув во главе ее. И ведь не скажешь, что ему не давали шансов или времени. Скорее наоборот, ведь перед провалом на Мундиале-2026 он не совладал и с домашним Евро-2024.

Так что его отставка, под каким бы соусом ни была представлена, все равно заслуженная и закономерная. Более того, для меня сейчас уже очевидно, что под предводительством этого тренера немцы не вернулись бы к былому величию. Он бы и дальше пытался строить из Германии либо эрзац Испании, либо копию Франции.

Ну, а дальше и сложились воедино две половины целого. Сложились четко и честно. А совсем не так, как в соседней сборной Франции, где один великий тренер (Зинедин Зидан) не гнушался годами подсиживать еще одного великого тренера (Дидье Дешама), своего недавнего партнера по сборной, и одноклубника, кстати.

Здесь же – красиво до умиления. Самый успешный немецкий тренер последнего десятилетия наконец-то возглавил национальную сборную своей страны, которая в это последнее десятилетие если чем-то и запомнилась, так это, разве что, провалами на крупных турнирах на ранних стадиях плей-офф. Однако все равно в крови этой сборной, в ее ДНК заложена победа. Просто доселе ту победу некому было разглядеть, разбудить. Теперь вот есть кому.

Как когда-то новость об уходе Клоппа из «Ливера», так и нынешняя информация о назначения Клоппа главным тренером Бундестим меня очень зацепила. В разы сильнее, нежели изменения на тренерских мостиках Бельгии, Португалии, Нидерландов и даже Франции. При всем моем уважении к вышеперечисленным специалистам, в нашем случае мы имеем дело с исторически уникальным экспериментом: с возвращением сборной Германии сугубо немецких футбольных добродетелей и ценностей.

DFB. Юрген Клопп

Уже в первом своем интервью на новой должности Клопп заявил, что не будет прививать своей команде ни испанской футбольной философии, ни французской. И что постарается объединить вокруг своей команды всю страну.

Мне очень импонирует такая позиция. Мне очень импонируют такие амбиции. И мне очень импонируют такие высокие ожидания.

И я с огромным нетерпением буду ждать обозримого будущего, в котором в футбол будут снова играть двадцать два человека, а побеждать снова будут немцы.

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статьи эксклюзив Юрген Клопп сборная Германии по футболу
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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