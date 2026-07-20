Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига конференций. Жеребьевка Q3 для ЛНЗ и Полесья. Смотреть онлайн LIVE
Лига конференций
20 июля 2026, 00:37 | Обновлено 20 июля 2026, 01:06
332
0

Лига конференций. Жеребьевка Q3 для ЛНЗ и Полесья. Смотреть онлайн LIVE

20 июля в 15:00 состоится жеребьевка третьего раунда квалификации ЛК

20 июля 2026, 00:37 | Обновлено 20 июля 2026, 01:06
332
0
Лига конференций. Жеребьевка Q3 для ЛНЗ и Полесья. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

20 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

В этой жеребьевке примет участие вице-чемпион Украины ЛНЗ Черкассы и бронзовый призер УПЛ Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

60 команд (или победителей пар) в Q3 Лиги конференций поделены на сеяные и несеяные, по клубному рейтинга УЕФА.

В Q2 ЛК черкасский ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента, а соперником Полесья станет Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

При жеребьевке Q3 ЛК победители пар ЛНЗ – Гент, Полесье – Копенгаген будут иметь сеяный статус. Это произошло благодаря высокому рейтингу соперников украинских клубов в Q2.

В Q3 Лиги конференций может оказаться Динамо Киев, в случае поражения от греческого клуба ПАОК в Q2 Лиги Европы. Поэтому для проигравшего в паре Динамо – ПАОК также будет определен соперник в Q3 ЛК (также сеяный статус).

Матчи квалификации Q2 Лиги конференций пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

Лига конференций. Жеребьевка Q3 для ЛНЗ и Полесья. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 20 июля в 15:00

📺 Видеотрансляция

🏆 Лига конференций 2026/27

Пары 2-го раунда квалификации Q2 ЛК, 23 и 30 июля

Путь чемпионов

  • Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Петрокуб (Молдова)
  • Атерт Биссен (Люксембург) – Дьор (Венгрия)
  • витебск (беларусь) – Сутьеска (Черногория)
  • Флора (Эстония) – Нью-Сейнтс (Уэльс)
  • Флориана (Мальта) – Дрита (Косово)
  • Вардар (Северная Македония) – Рига (Латвия)

Основной путь

  • Риека (Хорватия) – Дерри Сити (Ирландия)
  • Истанбул Башакшехир (Турция) – Интер Турку (Финляндия)
  • Лугано (Швейцария) – Дукаджини (Косово)
  • ХИК (Финляндия) – Колрейн (Северная Ирландия)
  • ФКСБ Стяуа (Румыния) – Ауда (Латвия)
  • РФШ (Латвия) – Вестри (Исландия)
  • Ракув (Польша) – Валлетта (Мальта)
  • Лиепая (Латвия) – Аустрия Вена (Австрия)
  • Дебрецен (Венгрия) – Пюник (Армения)
  • ГАИС (Швеция) – Нордшелланд (Дания)
  • Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония)
  • Жилина (Словакия) – ГКС Катовице (Польша)
  • Вараждин (Хорватия) – Яблонец (Чехия)
  • Дила Гори (Грузия) – Аполлон Лимасол (Кипр)
  • Браво (Словения) – Шкендия (Северная Македония)
  • Университатя Клуж (Румыния) – Бранн (Норвегия)
  • Шелбурн (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония)
  • Валюр (Исландия) – Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина)
  • Зимбру (Молдова) – Ноа (Армения)
  • Динамо Тбилиси (Грузия) – Жальгирис (Литва)
  • Алюминий (Словения) – Динамо Тирана (Албания)
  • ДАК 1904 (Словакия) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина)
  • батэ (беларусь) – Сьон (Швейцария)
  • Стьярнан (Исландия) – Ильвес (Финляндия)
  • Мотеруэлл (Шотландия) – ХБ Торсхавн (Фарерские острова)
  • Паневежис (Литва) – Тобол (Казахстан)
  • Малишева (Косово) – Хиберниан (Шотландия)
  • Нефтчи (Азербайджан) – динамо минск (беларусь)
  • Пакш (Венгрия) – Панатинаикос (Греция)
  • Железничар Панчево (Сербия) – Брага (Португалия)
  • Войводина (Сербия) – Аякс (Нидерланды)
  • Полесье Житомир (Украина) – Копенгаген (Дания)
  • ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гент (Бельгия)
  • Санта-Колома (Андорра) – Рапид Вена (Австрия)
  • Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – Лудогорец (Болгария)
  • Алашкерт (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)
  • Богемианс (Ирландия) – Балкани (Косово)
  • Пайде (Эстония) – Зира (Азербайджан)
  • Вадуц (Лихтенштейн) – Атлетик Эскальдес (Андорра)
  • Спартак Трнава (Словакия) – ЦСКА 1948 София (Болгария)
  • Рунавик (Фарерские острова) – Копер (Словения)
  • АЕК Ларнака (Кипр) – Бейтар Иерусалим (Израиль)
  • Партизан (Сербия) – УНА Штрассен (Люксембург)

Пары квалификации Q2 Лиги конференций

Посев для жеребьевки Q3 Лиги конференций

Инфографика

По теме:
Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q3 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Матч с участием Динамо попал в тройку самых посещаемых в еврокубках
Европейский гранд услышал цену на Трубина. Бенфика готова продать украинца
Лига конференций жеребьевка Лиги конференций жеребьевка смотреть онлайн Динамо Киев ПАОК Гент Полесье Житомир Динамо - ПАОК ПАОК - Динамо ЛНЗ Черкассы Полесье - Копенгаген Дьер Петрокуб Хынчешты Борац Баня-Лука Рига Дрита Флориана Флора Таллинн Сутьеска Атерт Биссен Нью-Сейнтс Витебск Вардар Скопье Войводина Нови-Сад Университатя Клуж Жилина Алюминий Кидричево Дерри Сити Вестри Аякс Брага Яблонец Истанбул Башакшехир Бранн Панатинаикос Аустрия Вена Рапид Вена Мотеруэлл Хиберниан (Шотландия) Ракув Ченстохова Катовице Нордшелланд Копенгаген Лугано Сьон Бейтар Иерусалим Хапоэль Тель-Авив АЕК Ларнака Аполлон Лимасол ГАИС Гетеборг Вараждин Партизан Белград Риека Железничар Панчево Пакш Дебрецен ЧФР Клуж ФКСБ (Стяуа) Бухарест ДАК 1904 Дунайска Стреда Спартак Трнава Копер Браво Любляна ЦСКА 1948 София Лудогорец Нефтчи Баку Шелбурн Зимбру Кишинев Зриньски Мостар Валюр Рейкьявик Ноа Ереван Ауда Кекава Дукаджини ХИК Хельсинки Тобол ХБ Торсхавн Валлетта Колрейн Паневежис Вадуц Вележ Мостар Богемиан Дублин Динамо Тирана Балкани Сува-Река Зира Ильвес Тампере Динамо Минск Лиепая БАТЭ РФШ Рига Атлетик Эскальдес Динамо Тбилиси Жальгирис Вильнюс Левадия Пюник Пайде Алашкерт Стьярнан Дила Гори Интер Турку Шкендия Нымме Калью Санта-Колома Рунавик УНА Штрассен Малишева Твенте Андерлехт Бенфика Бешикташ ЦСКА София Мидтьюлланд Тромсе Карабах Агдам Ференцварош Хайдук Сплит Шериф Тирасполь Маккаби Тель-Авив Градец-Кралове Санкт-Галлен Пафос Хаммарбю
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Футбол | 19 июля 2026, 03:05 16
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси

Килиан оформил дубль в ворота Англии – теперь у француза 22 гола на мундиалях за карьеру

Где смотреть онлайн финал чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина
Футбол | 19 июля 2026, 06:05 0
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина

Игра начнется 19 июля в 22:00 по Киеву

Все ради денег? ФИФА соврала болельщикам по поводу финала ЧМ-2026
Футбол | 19.07.2026, 23:54
Все ради денег? ФИФА соврала болельщикам по поводу финала ЧМ-2026
Все ради денег? ФИФА соврала болельщикам по поводу финала ЧМ-2026
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Футбол | 19.07.2026, 08:13
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Разгром с дублем и ассистом новичков. Шахтер не заметил Рудеш
Футбол | 19.07.2026, 18:53
Разгром с дублем и ассистом новичков. Шахтер не заметил Рудеш
Разгром с дублем и ассистом новичков. Шахтер не заметил Рудеш
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
18.07.2026, 07:32
Футбол
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
18.07.2026, 08:38 39
Футбол
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
19.07.2026, 07:17 2
Футбол
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
19.07.2026, 07:17 3
Бокс
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
18.07.2026, 10:33 20
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
18.07.2026, 10:45 5
Волейбол
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
18.07.2026, 09:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем