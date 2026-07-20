Лига конференций. Жеребьевка Q3 для ЛНЗ и Полесья. Смотреть онлайн LIVE
20 июля в 15:00 состоится жеребьевка третьего раунда квалификации ЛК
20 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.
В этой жеребьевке примет участие вице-чемпион Украины ЛНЗ Черкассы и бронзовый призер УПЛ Полесье Житомир.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
60 команд (или победителей пар) в Q3 Лиги конференций поделены на сеяные и несеяные, по клубному рейтинга УЕФА.
В Q2 ЛК черкасский ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента, а соперником Полесья станет Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).
При жеребьевке Q3 ЛК победители пар ЛНЗ – Гент, Полесье – Копенгаген будут иметь сеяный статус. Это произошло благодаря высокому рейтингу соперников украинских клубов в Q2.
В Q3 Лиги конференций может оказаться Динамо Киев, в случае поражения от греческого клуба ПАОК в Q2 Лиги Европы. Поэтому для проигравшего в паре Динамо – ПАОК также будет определен соперник в Q3 ЛК (также сеяный статус).
Матчи квалификации Q2 Лиги конференций пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.
Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.
Лига конференций. Жеребьевка Q3 для ЛНЗ и Полесья. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 20 июля в 15:00
🏆 Лига конференций 2026/27
Пары 2-го раунда квалификации Q2 ЛК, 23 и 30 июля
Путь чемпионов
- Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Петрокуб (Молдова)
- Атерт Биссен (Люксембург) – Дьор (Венгрия)
- витебск (беларусь) – Сутьеска (Черногория)
- Флора (Эстония) – Нью-Сейнтс (Уэльс)
- Флориана (Мальта) – Дрита (Косово)
- Вардар (Северная Македония) – Рига (Латвия)
Основной путь
- Риека (Хорватия) – Дерри Сити (Ирландия)
- Истанбул Башакшехир (Турция) – Интер Турку (Финляндия)
- Лугано (Швейцария) – Дукаджини (Косово)
- ХИК (Финляндия) – Колрейн (Северная Ирландия)
- ФКСБ Стяуа (Румыния) – Ауда (Латвия)
- РФШ (Латвия) – Вестри (Исландия)
- Ракув (Польша) – Валлетта (Мальта)
- Лиепая (Латвия) – Аустрия Вена (Австрия)
- Дебрецен (Венгрия) – Пюник (Армения)
- ГАИС (Швеция) – Нордшелланд (Дания)
- Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония)
- Жилина (Словакия) – ГКС Катовице (Польша)
- Вараждин (Хорватия) – Яблонец (Чехия)
- Дила Гори (Грузия) – Аполлон Лимасол (Кипр)
- Браво (Словения) – Шкендия (Северная Македония)
- Университатя Клуж (Румыния) – Бранн (Норвегия)
- Шелбурн (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония)
- Валюр (Исландия) – Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина)
- Зимбру (Молдова) – Ноа (Армения)
- Динамо Тбилиси (Грузия) – Жальгирис (Литва)
- Алюминий (Словения) – Динамо Тирана (Албания)
- ДАК 1904 (Словакия) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина)
- батэ (беларусь) – Сьон (Швейцария)
- Стьярнан (Исландия) – Ильвес (Финляндия)
- Мотеруэлл (Шотландия) – ХБ Торсхавн (Фарерские острова)
- Паневежис (Литва) – Тобол (Казахстан)
- Малишева (Косово) – Хиберниан (Шотландия)
- Нефтчи (Азербайджан) – динамо минск (беларусь)
- Пакш (Венгрия) – Панатинаикос (Греция)
- Железничар Панчево (Сербия) – Брага (Португалия)
- Войводина (Сербия) – Аякс (Нидерланды)
- Полесье Житомир (Украина) – Копенгаген (Дания)
- ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гент (Бельгия)
- Санта-Колома (Андорра) – Рапид Вена (Австрия)
- Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – Лудогорец (Болгария)
- Алашкерт (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)
- Богемианс (Ирландия) – Балкани (Косово)
- Пайде (Эстония) – Зира (Азербайджан)
- Вадуц (Лихтенштейн) – Атлетик Эскальдес (Андорра)
- Спартак Трнава (Словакия) – ЦСКА 1948 София (Болгария)
- Рунавик (Фарерские острова) – Копер (Словения)
- АЕК Ларнака (Кипр) – Бейтар Иерусалим (Израиль)
- Партизан (Сербия) – УНА Штрассен (Люксембург)
Пары квалификации Q2 Лиги конференций
Посев для жеребьевки Q3 Лиги конференций
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