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Лига конференций
20 июля 2026, 10:34 | Обновлено 20 июля 2026, 11:34
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В УЕФА сократили количество возможных соперников ЛНЗ и Полесья в Q3 ЛК

Также в третьем раунде Лиги конференций пройдет жеребьевка для Динамо

20 июля 2026, 10:34 | Обновлено 20 июля 2026, 11:34
700
0
В УЕФА сократили количество возможных соперников ЛНЗ и Полесья в Q3 ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ЛНЗ
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20 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

В этой жеребьевке примет участие вице-чемпион Украины ЛНЗ Черкассы и бронзовый призер УПЛ Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В Q2 ЛК черкасский ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента, а соперником Полесья станет Копенгаген из Дании (23 и 30 июля). А при жеребьевке Q3 ЛК победители пар ЛНЗ – Гент, Полесье – Копенгаген будут иметь сеяный статус. Это произошло благодаря высокому рейтингу соперников украинских клубов в Q2.

В Q3 Лиги конференций может оказаться Динамо Киев, в случае поражения от греческого клуба ПАОК в Q2 Лиги Европы. Для проигравшей команды в паре Динамо – ПАОК также будет определен соперник в Q3 ЛК (сеяный статус).

Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделили команды на группы, и количество возможных оппонентов украинских клубов сократилось.

Потенциальные соперники в Q3 ЛК для победителя пары ЛНЗ – Гент

  • Победитель пары: Вараждин (Хорватия) / Яблонец (Чехия)
  • Победитель пары: Богемиан (Ирландия) / Балкани (Косово)
  • Победитель пары: Гетеборг (Швеция) / Левадия (Эстония)
  • Победитель пары: Мотеруэлл (Шотландия) / ХБ Торсхавн (Фарерские острова)
  • Победитель пары: ДАК 1904 (Словакия) / Вележ Мостар (Босния и Герцеговина)

Потенциальные соперники в Q3 ЛК для победителя пары Полесье – Копенгаген

  • Победитель пары: Дебрецен (Венгрия) / Пюник (Армения)
  • Победитель пары: Пайде (Эстония) / Зира (Азербайджан)
  • Победитель пары: Малишева (Косово) / Хиберниан (Шотландия)
  • Проигравший в паре: Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)
  • Победитель пары: Стьярнан (Исландия) / Ильвес (Финляндия)

Потенциальные соперники в Q3 ЛК для проигравшего в паре Динамо – ПАОК

  • Проигравший в паре: Хайдук Сплит (Хорватия) / Пафос (Кипр)
  • Проигравший в паре: Санкт-Галлен (Швейцария) / Бенфика (Португалия)
  • Проигравший в паре: Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)
  • Победитель пары: Алюминий (Словения) / Динамо Тирана (Албания)

Матчи квалификации Q2 Лиги конференций пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Посев для жеребьевки Q3 Лиги конференций (деление на группы)

🔹 Путь чемпионов

🔹 Основной путь

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Лига конференций ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Динамо Киев жеребьевка жеребьевка Лиги конференций статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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