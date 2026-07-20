В УЕФА сократили количество возможных соперников ЛНЗ и Полесья в Q3 ЛК
Также в третьем раунде Лиги конференций пройдет жеребьевка для Динамо
20 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.
В этой жеребьевке примет участие вице-чемпион Украины ЛНЗ Черкассы и бронзовый призер УПЛ Полесье Житомир.
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В Q2 ЛК черкасский ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента, а соперником Полесья станет Копенгаген из Дании (23 и 30 июля). А при жеребьевке Q3 ЛК победители пар ЛНЗ – Гент, Полесье – Копенгаген будут иметь сеяный статус. Это произошло благодаря высокому рейтингу соперников украинских клубов в Q2.
В Q3 Лиги конференций может оказаться Динамо Киев, в случае поражения от греческого клуба ПАОК в Q2 Лиги Европы. Для проигравшей команды в паре Динамо – ПАОК также будет определен соперник в Q3 ЛК (сеяный статус).
Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделили команды на группы, и количество возможных оппонентов украинских клубов сократилось.
Потенциальные соперники в Q3 ЛК для победителя пары ЛНЗ – Гент
- Победитель пары: Вараждин (Хорватия) / Яблонец (Чехия)
- Победитель пары: Богемиан (Ирландия) / Балкани (Косово)
- Победитель пары: Гетеборг (Швеция) / Левадия (Эстония)
- Победитель пары: Мотеруэлл (Шотландия) / ХБ Торсхавн (Фарерские острова)
- Победитель пары: ДАК 1904 (Словакия) / Вележ Мостар (Босния и Герцеговина)
Потенциальные соперники в Q3 ЛК для победителя пары Полесье – Копенгаген
- Победитель пары: Дебрецен (Венгрия) / Пюник (Армения)
- Победитель пары: Пайде (Эстония) / Зира (Азербайджан)
- Победитель пары: Малишева (Косово) / Хиберниан (Шотландия)
- Проигравший в паре: Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)
- Победитель пары: Стьярнан (Исландия) / Ильвес (Финляндия)
Потенциальные соперники в Q3 ЛК для проигравшего в паре Динамо – ПАОК
- Проигравший в паре: Хайдук Сплит (Хорватия) / Пафос (Кипр)
- Проигравший в паре: Санкт-Галлен (Швейцария) / Бенфика (Португалия)
- Проигравший в паре: Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)
- Победитель пары: Алюминий (Словения) / Динамо Тирана (Албания)
Матчи квалификации Q2 Лиги конференций пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.
Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.
🏆 Лига конференций 2026/27
Посев для жеребьевки Q3 Лиги конференций (деление на группы)
🔹 Путь чемпионов
🔹 Основной путь
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