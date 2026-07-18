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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 19:46 | Обновлено 18 июля 2026, 19:47
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0

Вторая ничья за день. Верес не смог обыграть тернопольскую Ниву

Поединок «Верес» – «Нива» Тернополь завершился со счетом 1:1

18 июля 2026, 19:46 | Обновлено 18 июля 2026, 19:47
80
0
Вторая ничья за день. Верес не смог обыграть тернопольскую Ниву
НК Верес
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Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 18 июля, «Верес» на своем поле в контрольном матче сыграл вничью с тернопольской «Нивой».

Для «Вереса» это был второй спарринг за день. Ранее команда Олега Шандрука сыграла вничью 1:1 с «Полесьем-2».

В матче с «Нивой» представитель УПЛ открыл счет на 29-й минуте. Ростислав Баран сыграл на добивании после отскока от штанги.

Однако удержать победу «Верес» не сумел. На 77-й минуте Сергей Давыдов сравнял счет, реализовав пенальти.

Товарищеский матч. Ровно. 18 июля

«Верес» (Ровно) – «Нива» (Тернополь) – 1:1

Голы: Баран, 29 – Давыдов, 77 (пенальти)

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Нива Тернополь Ростислав Баран Сергей Давыдов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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