Вторая ничья за день. Верес не смог обыграть тернопольскую Ниву
Поединок «Верес» – «Нива» Тернополь завершился со счетом 1:1
Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 18 июля, «Верес» на своем поле в контрольном матче сыграл вничью с тернопольской «Нивой».
Для «Вереса» это был второй спарринг за день. Ранее команда Олега Шандрука сыграла вничью 1:1 с «Полесьем-2».
В матче с «Нивой» представитель УПЛ открыл счет на 29-й минуте. Ростислав Баран сыграл на добивании после отскока от штанги.
Однако удержать победу «Верес» не сумел. На 77-й минуте Сергей Давыдов сравнял счет, реализовав пенальти.
Товарищеский матч. Ровно. 18 июля
«Верес» (Ровно) – «Нива» (Тернополь) – 1:1
Голы: Баран, 29 – Давыдов, 77 (пенальти)
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