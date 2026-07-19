ШАНДРУК: «Отдохнем, проанализируем все и примем оптимальные решения»

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук подвел итоги очередного микроцикла подготовки к старту нового сезона, по завершении которого команда провела два спарринга в один день. Сначала «красно-черные» сыграли с дублем «Полесья» (1:1), а затем с тернопольской «Нивой» (1:1).

«Решение сыграть два матча в течение одного дня принималось заранее с учетом того, что нагрузки для игроков уже должны быть похожими на игровой ритм. Хотя мы еще не уменьшаем тренировочные нагрузки – считали необходимым также сыграть, чтобы игроки полноценно прочувствовали матч.

Подготовительный период завершается, и мы уже где-то вырисовываем основной состав. Смотрим и хотим наигрывать именно те связки, которые будут решать задачи в чемпионате.

Получили сегодня много информации, потому что сыграли действительно два очень сложных матча в непростых погодных условиях. Наверное, этот микроцикл был самым тяжелым для игроков, и нам сейчас следует очень тщательно вместе с тренерским штабом проанализировать эти две игры, уровень нагрузок, действия игроков.

Они продолжают сейчас работать в тренажерном зале. Поэтому отдохнем, проанализируем все и примем оптимальные решения по подготовке к заключительной контрольной игре сборов с «Карпатами», – рассказал Шандрук.