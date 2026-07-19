ШАНДРУК: «Отдохнем, проанализируем все и примем оптимальные решения»
Тренер «Вереса» рассказал о подготовке к сезону
Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук подвел итоги очередного микроцикла подготовки к старту нового сезона, по завершении которого команда провела два спарринга в один день. Сначала «красно-черные» сыграли с дублем «Полесья» (1:1), а затем с тернопольской «Нивой» (1:1).
«Решение сыграть два матча в течение одного дня принималось заранее с учетом того, что нагрузки для игроков уже должны быть похожими на игровой ритм. Хотя мы еще не уменьшаем тренировочные нагрузки – считали необходимым также сыграть, чтобы игроки полноценно прочувствовали матч.
Подготовительный период завершается, и мы уже где-то вырисовываем основной состав. Смотрим и хотим наигрывать именно те связки, которые будут решать задачи в чемпионате.
Получили сегодня много информации, потому что сыграли действительно два очень сложных матча в непростых погодных условиях. Наверное, этот микроцикл был самым тяжелым для игроков, и нам сейчас следует очень тщательно вместе с тренерским штабом проанализировать эти две игры, уровень нагрузок, действия игроков.
Они продолжают сейчас работать в тренажерном зале. Поэтому отдохнем, проанализируем все и примем оптимальные решения по подготовке к заключительной контрольной игре сборов с «Карпатами», – рассказал Шандрук.
В новом сезоне «Верес» стартует выездным матчем с «Харьковом», который состоится 1 августа и начнется в 15:30 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В состав команды из Житомира вошел Араухо
«Три льва» впервые в истории добыли бронзовые медали чемпионата мира