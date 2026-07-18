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Верес
18.07.2026 17:30 - : -
Нива Тернополь
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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 16:22 |
233
0

Верес – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 18 июля в 17:30 по Киеву

18 июля 2026, 16:22 |
233
0
Верес – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Верес
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В субботу, 18 июля, состоится товарищеский поединок между «Вересом» и «Нивой». По киевскому времени игра начнется в 17:30.

Верес

Ровенская команда в прошлом сезоне продемонстрировала довольно посредственные результаты. За 30 игр Премьер-лиги «Верес» получил 31 зачетный пункт, что позволило ему занять 11-е место общего зачета. Однако расстояние от зоны вылета было небольшим – всего 3 очка.

Прошлогодний Кубок Украины жители покинули на стадии 1/16 финала после поражения против «Локомотива».

Нива Тернополь

Для тернополян предыдущий сезон также нельзя назвать успешным. После 30 туров Первой лиги на балансе коллектива было 34 балла, которые позволили ему занять 12-ю строчку турнирной таблицы. Хотя расстояние от зоны переходных игр также было скудным — только 4 очка.

Национальный кубок «Нива» покинула на стадии 1/8 финала после проигрыша «Буковине» со счетом 2:1.

Интересные факты

  • В каждом из 3 предыдущих контрольных матчей «Вереса» было забито более 2,5 гола.
  • За 30 игр Премьер-лиги в прошлом сезоне «Верес» забил 26 голов.
  • «Нива» победила только в 2/12 матчах 2026 года.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

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Верес Ровно Нива Тернополь прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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