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Товарищеские матчи
Верес
18.07.2026 13:00 – FT 1 : 1
Полесье-2
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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 15:54 | Обновлено 18 июля 2026, 15:55
134
0

Обменялись голами. «Верес» и «Полесье-2» сыграли вничью

Поединок «Верес» – «Полесье-2» завершился со счетом 1:1

18 июля 2026, 15:54 | Обновлено 18 июля 2026, 15:55
134
0
Обменялись голами. «Верес» и «Полесье-2» сыграли вничью
НК Верес
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Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 18 июля, «Верес» на своем поле в товарищеском матче сыграл вничью с «Полесьем-2».

«Полесье-2» вышло вперед на 10-й минуте поединка. Игрок житомирского клуба избежал офсайда и расстрелял ворота «Вереса».

Хозяева поля отыгрались на 80-й минуте. Аладжи Уолли ударом головой замкнул подачу игрока, находящегося на просмотре.

Для «Вереса» это быль первый спарринг дня. Команда еще сыграет товарищеский матч с тернопольской «Нивой». Начало матча в 17:30.

Товарищеский матч. Ровно. 18 июля

«Верес» (Ровно) – «Полесье-2» (Житомир) – 1:1

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Аладжи Уолли чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Полесье-2 Житомир Верес Ровно
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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