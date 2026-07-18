Обменялись голами. «Верес» и «Полесье-2» сыграли вничью

Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 18 июля, «Верес» на своем поле в товарищеском матче сыграл вничью с «Полесьем-2».

«Полесье-2» вышло вперед на 10-й минуте поединка. Игрок житомирского клуба избежал офсайда и расстрелял ворота «Вереса».

Хозяева поля отыгрались на 80-й минуте. Аладжи Уолли ударом головой замкнул подачу игрока, находящегося на просмотре.

Для «Вереса» это быль первый спарринг дня. Команда еще сыграет товарищеский матч с тернопольской «Нивой». Начало матча в 17:30.

Товарищеский матч. Ровно. 18 июля

«Верес» (Ровно) – «Полесье-2» (Житомир) – 1:1