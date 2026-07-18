Верес в спарринге дома принимает Полесье-2. Стартовые составы

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

18 июля в 13:00 встречаются Верес Ровно и Полесье-2 Житомир.

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Товарищеский матч пройдет на стадионе Авангард в городе Ровно. Видеотрансляция не проводится.

Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26, а команда Полесье-2 поднялась в классе и будет играть в Первой лиге.

Для Вереса это первый спарринг из двух за день. В 17:30 соперником команды УПЛ станет Нива Тернопіль.

Стартовый состав Вереса на матч против Полесья-2

Верес (старт): Харечко, Протасевич, Малеваный, Саноцкий, Багрий, Мигуцкий, Нийо, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Фабрисио, Гильерме.

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