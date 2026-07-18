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Верес
18.07.2026 13:00 - : -
Полесье-2
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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 12:55 |
175
0

Верес в спарринге дома принимает Полесье-2. Стартовые составы

18 июля в 13:00 пройдет товарищеский матч на стадионе Авангард

18 июля 2026, 12:55 |
175
0
Верес в спарринге дома принимает Полесье-2. Стартовые составы
ФК Верес
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

18 июля в 13:00 встречаются Верес Ровно и Полесье-2 Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч пройдет на стадионе Авангард в городе Ровно. Видеотрансляция не проводится.

Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26, а команда Полесье-2 поднялась в классе и будет играть в Первой лиге.

Для Вереса это первый спарринг из двух за день. В 17:30 соперником команды УПЛ станет Нива Тернопіль.

Стартовый состав Вереса на матч против Полесья-2

Верес (старт): Харечко, Протасевич, Малеваный, Саноцкий, Багрий, Мигуцкий, Нийо, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Фабрисио, Гильерме.

Инфографика

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товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Полесье-2 Житомир
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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