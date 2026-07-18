Верес в спарринге дома принимает Полесье-2. Стартовые составы
18 июля в 13:00 пройдет товарищеский матч на стадионе Авангард
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
18 июля в 13:00 встречаются Верес Ровно и Полесье-2 Житомир.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч пройдет на стадионе Авангард в городе Ровно. Видеотрансляция не проводится.
Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26, а команда Полесье-2 поднялась в классе и будет играть в Первой лиге.
Для Вереса это первый спарринг из двух за день. В 17:30 соперником команды УПЛ станет Нива Тернопіль.
Стартовый состав Вереса на матч против Полесья-2
Верес (старт): Харечко, Протасевич, Малеваный, Саноцкий, Багрий, Мигуцкий, Нийо, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Фабрисио, Гильерме.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок и тренер Динамо, амбассадор betking – о предстоящем поединке на мундиале
Эй-Джей поместил украинца на первую строчку