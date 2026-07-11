Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Колос – 2:3. Результативный спарринг в Ровно. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Верес
10.07.2026 15:30 – FT 2 : 3
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 15:59 | Обновлено 11 июля 2026, 16:08
68
0

Верес – Колос – 2:3. Результативный спарринг в Ровно. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в летнее межсезонье

11 июля 2026, 15:59 | Обновлено 11 июля 2026, 16:08
68
0
Верес – Колос – 2:3. Результативный спарринг в Ровно. Видео голов и обзор
ФК Верес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Ровенский Верес провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.

На стадионе Авангард команда Олега Шандрука уступила Колосу из Ковалевки (2:3), хотя именно хозяева первыми открыли счет.

Спарринг проходил в необычном формате: 4 тайма по 30 минут, что позволило обоим тренерским штабам просмотреть большое количество футболистов и равномерно распределить игровую нагрузку.

На 9-й минуте Владислав Шарай вывел Верес вперед (1:0). Однако вскоре Антон Салабай реализовал пенальти и восстановил равновесие (1:1).

Команда из Ковалевки склонила чашу весов в свою пользу. Новичок команды Денис Ндукве после подачи с углового головой вывел гостей вперед (2:1), а Артем Гусол красивым ударом левой ногой увеличил преимущество Колоса (3:1).

На 114-й минуте футболист, находящийся на просмотре в Вересе, сократил отставание (2:3), однако спастись от поражения хозяевам не удалось.

Товарищеский матч. 10 июля 2026

Ровно, стадион Авангард. Формат: 4 тайма по 30 минут

Верес Ровно – Колос Ковалевка – 2:3 (1:1)

Голы: Шарай, 9, игрок на просмотре, 114 – Салабай, 22 (пен.), Ндукве, 72, Гусол, 85

Верес: Горох (Харечко, 61), Стамулис (игрок на просмотре, 61), Вовченко (Саноцкий, 61), Ципот (Протасевич, 61), Смиян (Багрий, 61), Нийо (Мигуцкий, 61), Чечер (игрок на просмотре, 61), Баран (Годя, 61, Пилипей, 95), Шарай (Гильерме, 61), Гонсалвеш (игрок на просмотре, 61), Блер (Уолли, 61, игрок на просмотре, 96).

Главный тренер: Олег Шандрук

Удаления: Гонсалвеш, 49 – игрок Колоса, 57

Арбитр: Максим Фирсов (Ровно). Ассистенты арбитра: Владислав Дрикин (Ровно), Дмитрий Шекель (Ровно)

Видеофрагменты матча

По теме:
Черноморец – Ингулец – 1:0. Удар Фарасеенко. Видео гола и обзор матча
Валерий ДУБКО: «Пенальти там не было. Игрок соперников ударил по ноге»
Харьков – Вольфсбергер – 3:3. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор
товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Владислав Шарай контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Денис Ндукве Верес - Колос Антон Салабай Артем Гусол видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Бокс | 11 июля 2026, 10:19 2
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер

Боксер уверен в победе Александра

В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Бокс | 11 июля 2026, 08:20 23
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины

Беленюк – об украинском чемпионе

Мерино сказал, как ему удалось забить 2 победных гола за 9 минут
Футбол | 11.07.2026, 15:53
Мерино сказал, как ему удалось забить 2 победных гола за 9 минут
Мерино сказал, как ему удалось забить 2 победных гола за 9 минут
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Бокс | 11.07.2026, 02:51
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Футбол | 11.07.2026, 09:47
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 2
Бокс
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 12
Футбол
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 2
Футбол
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 28
Футбол
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
11.07.2026, 07:25 65
Биатлон
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
11.07.2026, 07:49 8
Футбол
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем