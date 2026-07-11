Верес – Колос – 2:3. Результативный спарринг в Ровно. Видео голов и обзор

Ровенский Верес провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.

На стадионе Авангард команда Олега Шандрука уступила Колосу из Ковалевки (2:3), хотя именно хозяева первыми открыли счет.

Спарринг проходил в необычном формате: 4 тайма по 30 минут, что позволило обоим тренерским штабам просмотреть большое количество футболистов и равномерно распределить игровую нагрузку.

На 9-й минуте Владислав Шарай вывел Верес вперед (1:0). Однако вскоре Антон Салабай реализовал пенальти и восстановил равновесие (1:1).

Команда из Ковалевки склонила чашу весов в свою пользу. Новичок команды Денис Ндукве после подачи с углового головой вывел гостей вперед (2:1), а Артем Гусол красивым ударом левой ногой увеличил преимущество Колоса (3:1).

На 114-й минуте футболист, находящийся на просмотре в Вересе, сократил отставание (2:3), однако спастись от поражения хозяевам не удалось.

Товарищеский матч. 10 июля 2026

Ровно, стадион Авангард. Формат: 4 тайма по 30 минут

Верес Ровно – Колос Ковалевка – 2:3 (1:1)

Голы: Шарай, 9, игрок на просмотре, 114 – Салабай, 22 (пен.), Ндукве, 72, Гусол, 85

Верес: Горох (Харечко, 61), Стамулис (игрок на просмотре, 61), Вовченко (Саноцкий, 61), Ципот (Протасевич, 61), Смиян (Багрий, 61), Нийо (Мигуцкий, 61), Чечер (игрок на просмотре, 61), Баран (Годя, 61, Пилипей, 95), Шарай (Гильерме, 61), Гонсалвеш (игрок на просмотре, 61), Блер (Уолли, 61, игрок на просмотре, 96).

Главный тренер: Олег Шандрук

Удаления: Гонсалвеш, 49 – игрок Колоса, 57

Арбитр: Максим Фирсов (Ровно). Ассистенты арбитра: Владислав Дрикин (Ровно), Дмитрий Шекель (Ровно)

Видеофрагменты матча