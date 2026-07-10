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Верес
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Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 18:07 |
252
0

Быстрый гол не помог. Верес в спарринге проиграл Колосу

Поединок «Верес» – «Колос» завершился со счетом 2:3

10 июля 2026, 18:07 |
252
0
Быстрый гол не помог. Верес в спарринге проиграл Колосу
НК Верес
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Клубы УПЛ продолжают подготовку к началу нового сезона. В пятницу, 10 июля, «Верес» сыграл товарищеский матч с «Колосом». По взаимной договоренности команды провели 4 тайма по 30 минут каждый.

Видеорансляция матча не проводилась. Однако болельщики могли пройти на трибуны стадиона «Авангард», сделав донат на произвольную сумму. Всего было открыто три сектора.

«Верес» открыл счет на 9-й минуте поединка. Владислав Шарай забил после передачи Ростислава Барана.

Гости отыгрались на 22-й минуте. Антон Салабай реализовал пенальти, назначенный за фол Семена Вовченко.

На 49-й минуте «Верес» остался в меньшинстве. Красную карточку получил Андре Гонсалвеш. Однако на 57-й минуте арбитр удалил уже игрока «Колоса».

Денис Ндукве на 72-й минуте вывел «Колос» вперед. А на 85-й минуте Артем Гусол закрепил преимущество команды гостей. «Верес» смог ответить лишь голом игрока, находящегося на просмотре.

Товарищеский матч. Ровно, стадион «Авангард». 10 июля

«Верес» (Ровно) – «Колос» (Ковалевка) – 2:3

Голы: Шарай, 9, ИНП, 114 – Салабай, 22 (пенальти), Ндукве, 72, Гусол, 85

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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