10.07.2026 15:30 - : -
Украина. Премьер лига10 июля 2026, 15:30 |
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Верес в спарринге дома принимает Колос. Стартовые составы команд
10 июля в 15:30 пройдет товарищеский матч на стадионе Авангард
10 июля 2026, 15:30 |
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
10 июля в 15:30 встречаются Верес Ровно и Колос Ковалевка.
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Товарищеский матч пройдет на стадионе Авангард в городе Ровно.
Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26, а команда Колос финишировала на 6-й позиции.
Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.
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