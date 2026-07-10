Верес в спарринге дома принимает Колос. Стартовые составы команд

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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

10 июля в 15:30 встречаются Верес Ровно и Колос Ковалевка.

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Товарищеский матч пройдет на стадионе Авангард в городе Ровно.

Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26, а команда Колос финишировала на 6-й позиции.

Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.

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