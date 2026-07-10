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Товарищеские матчи
Верес
10.07.2026 15:30 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 15:30 |
254
0

Верес в спарринге дома принимает Колос. Стартовые составы команд

10 июля в 15:30 пройдет товарищеский матч на стадионе Авангард

10 июля 2026, 15:30 |
254
0
Верес в спарринге дома принимает Колос. Стартовые составы команд
ФК Верес Ровно
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

10 июля в 15:30 встречаются Верес Ровно и Колос Ковалевка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч пройдет на стадионе Авангард в городе Ровно.

Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26, а команда Колос финишировала на 6-й позиции.

Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.

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товарищеские матчи Верес Ровно Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Верес - Колос Колос Ковалевка стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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