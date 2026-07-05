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Верес
04.07.2026 15:00 – FT 3 : 0
ЮКСА
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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 14:09 | Обновлено 05 июля 2026, 14:45
86
0

Верес – ЮКСА – 3:0. Сыграли четыре тайма. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Ровно

05 июля 2026, 14:09 | Обновлено 05 июля 2026, 14:45
86
0
Верес – ЮКСА – 3:0. Сыграли четыре тайма. Видео голов и обзор
ФК Верес
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Ровенский Верес, готовясь к новому сезону, дома разгромил ЮКСА из Тарасовки со счетом 3:0.

Команды сыграли спарринг в формате: 4 тайма по 30 минут.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой половине встречи соперники не смогли реализовать созданные моменты, хотя Верес имел несколько хороших возможностей открыть счет.

Первый гол хозяева забили в третьем тайме. После навеса Андре Гонсалвеша с правого фланга один из игроков, находящийся на просмотре, ударом головой с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

В заключительной части матча игроки ЮКСА пошли вперед, чем воспользовался Верес. На 101-й минуте Дмитрий Годя реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной площади гостей. Окончательный счет на 117-й минуте установил Константинос Стамулис, который головой замкнул передачу Гонсалвеша с левого фланга.

В итоге Верес одержал убедительную домашнюю победу над командой Первой лиги ЮКСА Тарасовка (3:0).

Товарищеский матч. 4 июля 2026

Ровно, стадион Авангард. Формат: 4 тайма по 30 мин

15:00. Верес Ровно – ЮКСА Тарасовка – 3:0

Голы: игрок на просмотре, 88, Дмитрий Годя, 101 (пен), Константинос Стамулис, 117.

Верес: Стефанюк (Горох, 61, Харечко, 91), Протасевич (Стамулис, 61), Харатин (Ципот, 61), Саноцкий (Вовченко, 61), Смиян (Багрий, 61, игрок на просмотре, 91), Чечер (игрок на просмотре, 61), Баран (Нийо, 61), Мигуцкий (Годя, 61), Гильерме (игрок на просмотре, 61), Шарай (Гонсалвеш, 61), Блер (Уолли, 61, игрок на просмотре, 91).

Главный тренер: Олег Шандрук

ЮКСА (старт): Ковалев, Ювхимец, игрок на просмотре, Сабиев, Осман, Жданович, Матеус, Ситников, Парагвай, Жеребецкий, игрок на просмотре.

Главный тренер: Андерсон Рибейро

Арбитр: Максим Фирсов (Ровно). Ассистенты арбитра: Владислав Дрыкин (Ровно), Дмитрий Шекель (Ровно)

Предупреждения: Дмитрий Годя, 69

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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