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Товарищеские матчи
Верес
04.07.2026 15:00 - : -
ЮКСА
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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 14:45 | Обновлено 04 июля 2026, 14:46
309
0

Верес принимает команду ЮКСА в контрольном матче в Ровно

4 июля в 15:00 пройдет товарищеский матч на стадионе Авангард

04 июля 2026, 14:45 | Обновлено 04 июля 2026, 14:46
309
0
Верес принимает команду ЮКСА в контрольном матче в Ровно
ФК ЮКСА
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

1 июля в 15:00 встречаются Верес Ровно и ЮКСА Тарасовка

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч пройдет на стадионе Авангард в городе Ровно.

Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26, а команда ЮКСА финишировала на 11-й позиции в Первой лиге.

Видеотрансляция матча не проводится.

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товарищеские матчи Верес Ровно Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЮКСА Тарасовка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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