Верес принимает команду ЮКСА в контрольном матче в Ровно

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

1 июля в 15:00 встречаются Верес Ровно и ЮКСА Тарасовка

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч пройдет на стадионе Авангард в городе Ровно.

Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26, а команда ЮКСА финишировала на 11-й позиции в Первой лиге.

Видеотрансляция матча не проводится.

Инфографика