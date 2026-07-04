Украина. Премьер лига04 июля 2026, 14:45 | Обновлено 04 июля 2026, 14:46
309
0
Верес принимает команду ЮКСА в контрольном матче в Ровно
4 июля в 15:00 пройдет товарищеский матч на стадионе Авангард
04 июля 2026, 14:45 | Обновлено 04 июля 2026, 14:46
309
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
1 июля в 15:00 встречаются Верес Ровно и ЮКСА Тарасовка
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч пройдет на стадионе Авангард в городе Ровно.
Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26, а команда ЮКСА финишировала на 11-й позиции в Первой лиге.
Видеотрансляция матча не проводится.
Инфографика
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июля 2026, 04:31 0
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 04 июля 2026, 09:09 3
Киевский клуб продолжает формировать список игроков, которые будут нужны Игорю Костюку
Бокс | 03.07.2026, 19:44
Футбол | 04.07.2026, 13:46
Футбол | 04.07.2026, 06:32
Комментарии 0
Популярные новости
04.07.2026, 06:40 10
04.07.2026, 07:40 7
03.07.2026, 05:02 1
04.07.2026, 09:17 6
04.07.2026, 06:22 12
03.07.2026, 08:15 11
03.07.2026, 07:05 10
03.07.2026, 07:21 3