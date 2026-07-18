В субботу, 18 июля, состоится товарищеский поединок между «Левым Берегом» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.



Левый Берег



Предыдущий сезон для киевлян прошел совсем неплохо. Коллектив выступал в Первой лиге, где за 30 поединков смог набрать 63 очка и занять 3-ю строчку общего зачета. Эта позиция позволила клубу участвовать в плей-офф за повышение в Премьер-лиге, где «Левый Берег» обыграл «Александрию».



В Кубке Украины киевляне вылетели еще на стадии 1/16 финала, где с минимальным счетом уступили «Викторию».



Чернигов



Для «тигров» предыдущий сезон прошел достаточно нестабильно, однако болельщикам клуба он точно запомнится. За 30 поединков Первой лиги «Чернигов» смог завоевать 31 балл, благодаря которым занял 13-ю строчку турнирной таблицы. Благодаря снятию «Движения» с Премьер-лиги этого было достаточно для сохранения прописки.



Однако главное достижение коллектива произошло в Кубке Украины – там «Чернигов» драматически квалифицировался в финал, где со счетом 3:1 уступил киевскому «Динамо».



Личные встречи



За последний год коллективы встречались друг с другом дважды. Одна игра завершилась вничью, а в другой победу со счетом 4:0 одержал «Чернигов».



Интересные факты

«Левый Берег» пропустил 21 гол в предыдущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Левый Берег» не проиграл ни в одном из 10 последних матчей предыдущего сезона.

А вот «Чернигов» не получил ни одной победы в 6 последних матчах прошлого сезона.

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