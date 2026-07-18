Левый Берег на домашней арене в спарринге принимает Чернигов
18 июля в 17:00 пройдет товарищеский матч команд УПЛ и Первой лиги
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
18 июля в 17:00 встречаются Левый Берег и Чернигов.
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Товарищеский поединок пройдет на стадионе УТК Левый Берег. Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.
Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.
Команда Чернигов заняла 13-е место в сезоне Первой лиги 2025/26 и играла в финале Кубка Украины.
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