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Товарищеские матчи
Левый Берег
18.07.2026 17:00 - : -
Чернигов
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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 17:00 |
32
0

Левый Берег на домашней арене в спарринге принимает Чернигов

18 июля в 17:00 пройдет товарищеский матч команд УПЛ и Первой лиги

18 июля 2026, 17:00 |
32
0
Левый Берег на домашней арене в спарринге принимает Чернигов
ФК Левый Берег
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

18 июля в 17:00 встречаются Левый Берег и Чернигов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский поединок пройдет на стадионе УТК Левый Берег. Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.

Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.

Команда Чернигов заняла 13-е место в сезоне Первой лиги 2025/26 и играла в финале Кубка Украины.

Инфографика

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Левый Берег Киев Чернигов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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