Левый Берег в товарищеском матче разошелся миром с клубом Виктория Сумы
Команды в спарринге обменялись забитыми голами
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
14 июля в 14:00 вничью сыграли Левый Берег и Виктория Сумы (1:1).
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Товарищеская игра прошла на стадионе НТК Левый Берег.
Гости вышли вперед на 22-й минуте благодаря голу игрока, находящегося на просмотре. Счет сравнял Викентий Волошин на 67-й минуте.
Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.
Команда Виктория Сумы заняла 10-е место в сезоне Первой лиги 2025/26.
Товарищеский матч. 14 июля 2026. НТК Левый Берег
Левый Берег Киев – Виктория Сумы – 1:1 (0:1)
Голы: Викентий Волошин, 67 – игрок на просмотре, 22
Левый Берег (1-й тайм): Домолега – Котуха, Банада, Мариновский, Бонсу – игрок на просмотре, Чепурный, Калинин, Гуничев, Галоян – Гереш.
Левый Берег (2-й тайм): Игнатенко – Коваленко, Бондаренко, Самар, Сидней – Тищенко (Косовский, 72), Андрадина, В. Волошин, Воробчак, Венделл (Шастал, 72) – игрок на просмотре (Н. Волошин, 72).
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